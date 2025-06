Ampans celebra 60 anys de trajectòria amb una gran festa comunitària a Santa Maria de Comabella

Santa Maria de Comabella ha estat aquest dissabte l'escenari d'una celebració multitudinària i emotiva per commemorar els 60 anys de trajectòria d'Ampans, entitat de referència en l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, trastorns de salut mental i en situació de vulnerabilitat. Amb el lema Molt fet, molt per fer, la jornada ha aplegat prop de 1.500 persones, entre usuaris, famílies, professionals, voluntaris, col·laboradors i representants institucionals, en una festa oberta a tota la comunitat que ha estat tot un clam a favor de la inclusió i la dignitat de les persones.

Un matí d'activitats, cultura popular i emocions

La celebració ha començat amb una benvinguda plena de màgia a càrrec de Set de Màgia, donant pas a un matí replet d'activitats pensades per a totes les edats. La cultura popular hi ha estat molt present, amb la participació dels Gegants de Sant Joan de Vilatorrada i de Castellcir, el ball de La Tremenda amb Xàldiga, els Tirallongues de Manresa i la companyia de circ Filigranes, que han contribuït a omplir l'espai de ritme, color i emoció.

Un dels moments més destacats i emotius de la jornada ha estat l'actuació conjunta del grup Xiula amb la coral d'alumnes de l'escola Jeroni de Moragas, interpretant la cançó T'estimo bastant. Aquesta actuació ha connectat de manera directa amb l'essència de la jornada: posar en valor el talent, la creativitat i la capacitat de les persones d'Ampans, i fer-ho en un entorn comunitari i festiu. L'espectacle de Xiula ha estat rebut amb entusiasme per part d'un públic totalment entregat.

La gran foto de família, al migdia, ha posat punt final al matí, immortalitzant el sentiment compartit de comunitat i pertinença que ha impregnat tota la jornada. A la imatge hi han participat usuaris, professionals i representants institucionals com els alcaldes de Santpedor, Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Balsareny; l'exdelegada del Govern i exconsellera de la Presidència, Laura Vilagrà; la representant dels Serveis Territorials de Drets Socials, Rocío Giraldez; així com diversos regidors de Manresa com Mariona Homs o Anjo Valentí.

Tallers, espais familiars i portes obertes

Més enllà de les actuacions, el programa ha inclòs un ampli ventall d'activitats lúdiques i participatives. Els tallers artístics i d'expressió, els jocs infantils i les activitats esportives han estat contínuament plens. També s'ha habilitat una zona tranquil·la pensada per a persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), com a mostra del compromís d'Ampans amb l'accessibilitat universal i el benestar emocional de tothom.

A més, els visitants han pogut accedir a diversos serveis de Comabella en format de portes obertes, per conèixer de prop l'activitat que es desenvolupa al centre. Tot plegat ha estat acompanyat d'un servei de bar, i per facilitar l'arribada de participants, Sagalés ha ofert un servei de bus llançadora gratuït entre Manresa i Comabella, amb una gran acollida per part del públic.

Un reconeixement a seixanta anys de compromís

Amb aquesta celebració, Ampans ha volgut posar en valor sis dècades de feina compartida, una trajectòria construïda colze a colze amb famílies, professionals, empreses, voluntaris, administracions i la societat civil. L'entitat ha estat capaç de transformar-se i créixer des d'un petit projecte impulsat per un grup de famílies el 1965, fins a convertir-se en un referent d'innovació social i inclusió al país, que atén anualment milers de persones.

La jornada ha estat possible gràcies a la implicació de més d'un centenar de voluntaris i a la col·laboració de nombroses entitats i empreses del territori, com Aigües de Manresa, Forn de Cabrianes, Cube, CAE, Colla Castellera dels Tirallongues, Xàldiga, Gegants de Castellcir i Sant Joan, Falcons de Castellcir, Jon Coke i la mateixa Sagalés, entre d'altres.

Molt fet, molt per fer

El lema de l'aniversari, Molt fet, molt per fer, resumeix l'esperit de la jornada i el projecte d'Ampans: celebrar el camí recorregut però, alhora, reivindicar tot allò que encara queda per assolir. La festa d'aquest dissabte no ha estat només una commemoració, sinó una reafirmació del compromís amb una societat més justa, inclusiva i equitativa.

Amb la mirada posada en el futur, Ampans continua treballant amb la força de la comunitat per seguir transformant realitats, trencant barreres i generant oportunitats per a totes les persones, especialment les que més ho necessiten. La festa de Comabella n'ha estat una gran prova: una celebració carregada de sentit, emoció i esperança.