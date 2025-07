Junts Bages celebra l'anunci del desdoblament de la C-55 però reclama que arribi fins a l'A2

Junts Bages ha valorat positivament l'anunci que aquest dissabte ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el desdoblament de la C-55 entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet. El partit considera que aquesta decisió és fruit de la feina sostinguda i del consens construït durant anys per part del territori, amb la participació d'entitats, institucions, agents econòmics i socials.

Segons Junts, aquest és un pas en la bona direcció, però encara insuficient.

Reclamen que la C-55 es desdobli fins a l'A2

Tot i reconèixer l'avenç, Junts Bages insta el Govern de la Generalitat a preveure el desdoblament complet de la C-55 fins a l'enllaç amb l'A2 a l'altura d'Abrera, amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat, la seguretat i la cohesió territorial.

"El tram entre Manresa i Sant Vicenç no pot ser el punt final. La C-55 és un eix vertebrador per a la Catalunya Central, tant en l'àmbit econòmic com social, i cal una solució global", han manifestat fonts del partit.

Control del calendari i altres demandes viàries

Junts també ha posat èmfasi en la importància de complir els terminis anunciats pel cap de l'executiu català i ha advertit que farà seguiment del calendari perquè el projecte no quedi encallat. La previsió actual és que l'estudi constructiu s'elabori el 2026, amb adjudicació d'obres el 2027 i finalització el 2030.

Finalment, la formació ha volgut posar el focus en altres infraestructures estratègiques que considera clau per a l'equilibri territorial. En aquest sentit, ha manifestat la voluntat de continuar treballant per millorar l'eix del Cardener cap al nord, amb especial atenció a la carretera C-55 en direcció a Cardona i Solsona, amb l'objectiu de disposar d'una xarxa de mobilitat més segura i cohesionadora per al conjunt del territori.