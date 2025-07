Comencen les obres d'urgència per substituir tot el cablejat elèctric a Pineda de Bages

Aquest dijous al matí han començat les obres de substitució integral del cablejat elèctric al carrer Voluntaris Catalans de la urbanització de Pineda de Bages, a Sant Fruitós de Bages. L'actuació arriba després de la reunió urgent mantinguda el mateix dia entre l'Ajuntament i responsables de l'empresa Endesa, arran dels constants problemes de subministrament elèctric a la zona.

Una exigència clara: canvi complet del cablejat

Segons ha informat el consistori, en la trobada s'ha traslladat a la companyia la necessitat d'una solució immediata i estructural. L'Ajuntament ha exigit que no es faci una simple reparació puntual, sinó que es dugui a terme el canvi complet del cablejat del tram afectat.

Fruit d'aquesta exigència, operaris d'Endesa han iniciat aquest mateix dijous al matí les feines d'obertura del carrer per substituir la totalitat de la instal·lació elèctrica. Durant les obres, el carrer romandrà tallat al trànsit i es podran produir talls intermitents de llum al llarg del dia.

Resposta a una situació insostenible

Aquesta actuació d'urgència s'emmarca en el context d'una setmana especialment conflictiva a la urbanització, on els veïns han denunciat diversos talls de llarga durada i un incendi causat per una avaria al mateix punt on ara s'està treballant. L'Ajuntament ha volgut deixar clar que això és només el primer pas i que es preveuen noves accions per garantir un servei elèctric estable i segur a tot el barri.

El govern municipal també ha anunciat que estudia emprendre accions legals contra Endesa pels greuges ocasionats a les persones afectades, i reitera el seu compromís per defensar els drets dels veïns de Pineda de Bages.