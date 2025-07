Els veïns de Pineda de Bages esclaten pels constants talls de llum

Els veïns de la urbanització Pineda de Bages, situada a Sant Fruitós de Bages, han denunciat públicament els reiterats talls de subministrament elèctric que pateixen des de fa temps i que, en els darrers mesos, s'han intensificat amb dos episodis de llarga durada i microtalls pràcticament diaris. L'últim tall important, aquesta mateixa setmana, va deixar una trentena de llars més de 20 hores sense llum, una situació que consideren "insostenible". L'Ajuntament ha posat en marxa una auditoria per determinar l'estat real de la xarxa elèctrica i exigeix a Endesa una actuació urgent.

Segons ha explicat a l'ACN Josep Roig, vicepresident de l'Associació de Veïns de Pineda de Bages, els problemes són constants: "Tenim una xarxa de fa més de 50 anys, està molt deixada i Endesa no l'ha actualitzat en molts anys". Lamenta que, malgrat el creixement de la població a la zona, no s'ha fet cap inversió rellevant i que la situació ja no es pot tolerar. En aquest context, l'associació ha presentat una queixa al Síndic de Greuges i ha demanat als veïns que registrin totes les incidències per poder fer una reclamació col·lectiva contra la companyia.

Dos grans talls i una allau de microtalls en pocs mesos

La urbanització té actualment 1.400 persones censades i ha experimentat un creixement demogràfic important en els darrers anys. Tot i això, la xarxa elèctrica data de l'any 1971, quan es va urbanitzar la zona, segons ha indicat l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés. "No s'hi destinen els diners necessaris i la qualitat dels materials no deu ser l'òptima", ha afirmat, visiblement molest.

Els talls recents han generat indignació entre els veïns. El primer es va produir el 10 de març i va durar més de 10 hores. El segon, aquesta setmana, ha afectat uns 70 veïns durant més de 20 hores, i ha tingut lloc exactament al mateix punt que la primera incidència. Entre aquests grans talls, expliquen, pateixen microtalls gairebé cada dia, arribant fins i tot a 20 microtalls en una sola jornada. Aquests afecten dispositius electrònics, electrodomèstics i serveis bàsics com la calefacció o l'aigua.

"No és acceptable", ha afirmat Batanés, que reclama una actuació immediata i contundent per part de la companyia.

Electrodomèstics espatllats i menjar perdut

Els veïns han viscut amb frustració les conseqüències d'aquests talls. Josep Retira, un dels afectats, assegura que se li han espatllat electrodomèstics i ha hagut de llençar aliments. "Tenim una estructura elèctrica molt antiga i la companyia només hi posa pedaços", ha denunciat. Afegeix que ja s'han acostumat als microtalls, però que aquests provoquen constants maldecaps, com la pèrdua de dades a l'ordinador o la inutilització temporal de serveis bàsics.

Per la seva banda, Anna Maria Vilanova, que fa 45 anys que viu a la urbanització, explica que la sensació que tenen és d'"impotència". "Cada cop que hi ha un tall em sento molt petita davant d'una companyia tan gran", ha dit. En l'última avaria, assegura que es va sentir abandonada i que ni tan sols sabien quan es restabliria el servei. "Quan fa fred t'abrigues, però quan fa calor no pots sortir de casa i a dins es va escalfant cada cop més", ha explicat.

L'Ajuntament exigeix solucions i reclama un "front comú"

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha iniciat una auditoria tècnica per mesurar en temps real les oscil·lacions de tensió i la freqüència dels microtalls a través de sensors col·locats en diversos punts de la xarxa. Segons Batanés, l'objectiu és tenir "dades reals i verificables" per poder reclamar inversions immediates a Endesa. El resultat de l'auditoria es preveu per al 30 de juliol.

A més, l'alcalde ha anunciat que demanarà al Consell d'Alcaldes del Bages que se celebra aquesta setmana, que totes les alcaldies es coordinin en un front comú per exigir responsabilitats. "És un problema comú de tota la comarca", ha assegurat, i ha avançat que el 24 de juliol tenen prevista una reunió amb tècnics d'Endesa, on reclamaran accions concretes.

"Quan ens posem seriosos, la companyia reconeix que hi ha punts crítics, però no fan les inversions que saben que han de fer", ha afirmat Batanés, que considera que l'única sortida és la pressió conjunta i el compromís de la ciutadania a documentar les incidències.