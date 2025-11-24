Manresa celebrarà la 39a Trobada de Delegats i Delegades de Secundària

El Conservatori de Música de Manresa acollirà aquest dimecres la 39a Trobada de Delegats i Delegades d'Ensenyament Secundari, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Manresa a través de l'Oficina Jove. L'esdeveniment reunirà més de 200 estudiants de nou centres educatius de la ciutat per reforçar el seu paper representatiu i potenciar la participació juvenil.
Una jornada per donar eines als representants de l'alumnat
La trobada arrencarà a les 9 del matí al Conservatori, on els delegats i delegades participaran en dos tallers i diverses dinàmiques pensades per proporcionar-los recursos útils per exercir les seves funcions. La temàtica d'enguany gira entorn de la participació juvenil, tant dins com fora dels centres: espais de participació, formes d'implicació i eines per fomentar una veu estudiantil activa i crítica.
Els tallers compten amb el suport del programa Ocell de Foc i de l'alumnat de 1r i 2n del Cicle Formatiu d'Animació Sociocultural i Turisme, que col·laboraran en el desenvolupament de les activitats.
Una marxa reivindicativa fins a la Plana de l'Om
Una de les principals novetats d'aquesta edició serà la marxa en format de manifestació simbòlica que, al migdia, portarà els participants des del Conservatori fins a la Plana de l'Om, espai on es farà la cloenda de la trobada. L'objectiu d'aquesta acció és donar visibilitat al paper essencial dels delegats i delegades com a pont entre l'alumnat i els equips docents, alhora que es reforça el sentiment de comunitat entre centres.
Formació paral·lela per al professorat
Simultàniament a la trobada estudiantil, el professorat acompanyant participarà en una formació titulada La participació juvenil als centres educatius, que tindrà lloc a l'equipament juvenil de La Kampana. La sessió pretén facilitar eines perquè els docents puguin promoure entorns participatius i acompanyar els joves en la seva implicació en la vida del centre.
Presència institucional i suport a la participació juvenil
La jornada comptarà amb la participació institucional de la regidora de Joventut, Isabel Sánchez Pulido, que donarà la benvinguda als joves representants. La cloenda anirà a càrrec del regidor d'Educació, Pol Huguet Estrada, que posarà punt final a una trobada destinada a reforçar la cultura participativa entre els adolescents manresans.