L'Institut Pius Font i Quer s'atura per denunciar el desnonament d'un alumne

L'alumnat i el professorat de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa s'han concentrat aquest dijous al migdia durant l'hora del pati per protestar contra el desnonament d'un company del centre, en una mobilització massiva que ha omplert el pati de pancartes i consignes a favor del dret a l'habitatge. Durant l'acte, s'ha anunciat que el desnonament ha estat finalment posposat, una notícia celebrada amb aplaudiments i que els organitzadors han atribuït directament a la pressió exercida pel moviment per l'habitatge i a la mobilització de la comunitat educativa.
Un centre que es reivindica com a "segona casa"
En el manifest llegit davant de centenars d'estudiants i docents, s'ha destacat que l'institut és "una segona casa": un espai on créixer, recolzar-se i sentir-se part d'una comunitat que també actua quan un dels seus membres pateix una situació injusta. Els promotors han afirmat que la resposta del Pius Font i Quer és avui "un referent per a molts instituts de Catalunya", i han remarcat la capacitat del centre per organitzar-se de manera ràpida i solidària davant una emergència social.
L'educació com a espai de lluita i valors
El manifest ha subratllat que la lluita social forma part del procés educatiu i que defensar el dret a l'habitatge és també ensenyar valors essencials, com la solidaritat, la dignitat i la justícia. "Sense garantir el dret a l'habitatge, no es pot garantir plenament el dret a l'educació", han reivindicat.
A més, el text ha denunciat la normalització de situacions de violència estructural que afecten els joves: des de la precarietat fins a l'exclusió social. Segons les dades que s'han exposat, un 35% dels infants de Catalunya viuen en situació de pobresa, i a Manresa es produeixen desnonaments d'alumnes cada setmana. "No és normal que hi hagi famílies vivint sense llum o aigua, ni que alumnes hagin de dormir en hostals o pensions després de ser desnonats", han afirmat.
Crida a continuar mobilitzats
La comunitat educativa ha advertit que el cas del company afectat no és aïllat i que hi ha més estudiants que podrien perdre casa seva en les properes setmanes o mesos, especialment per part d'empreses i entitats financeres amb grans beneficis. Per això, han fet una crida a mantenir la mobilització i a exigir l'aturada de tots els desnonaments que afectin persones vulnerables.
Tancament reivindicatiu i emotiu
La concentració ha culminat amb un agraïment als assistents i amb un crit col·lectiu que ha ressonat al pati: "Visca el Pius Font i Quer!"