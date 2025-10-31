Uns 800 alumnes cursen estudis al Centre de Formació d'Adults Carme Karr a la presó de Lledoners

El Centre de Formació d'Adults Carme Karr del centre penitenciari Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada ha acollit prop de 800 alumnes durant el 2025. S'hi ofereix una amplia oferta formativa, adaptada a les necessitats dels interns, que van des dels ensenyaments inicials i bàsics, passant per la formació instrumental, educació secundària, programes de preparació per a les proves d'accés, fins a estudis superiors a distància, així com programes de competències digitals. Aquest divendres, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, han visitat el centre per conèixer la tasca educativa que s'hi desenvolupa i posar en valor el paper de l'educació en la reinserció social dels presos. El 79% de la població penitenciària no té acreditada l'educació obligatòria.
La dada evidencia una bretxa educativa de més de 36 punts respecte al conjunt de la població. Davant d'aquesta realitat, les escoles de formació d'adults dels centres penitenciaris acullen cada any més de 4.000 interns, el que representa entre el 50 i el 60% de la població penitenciària. D'aquests, uns 2.800 segueixen formació instrumental en quatre nivells, des de l'alfabetització fins a la preparació per a l'ESO, i un 42% cursa directament l'ESO per a adults.
Al centre Carme Karr hi treballen 20 professionals, 14 mestres d'educació primària i 6 professors de secundària. Durant la visita, els consellers han recorregut les instal·lacions de l'Àrea Educativa, incloent-hi l'escola, la biblioteca, la ciberaula, el taller de ceràmica i el taller de fotografia.