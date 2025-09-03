CCOO denuncia una agressió sexual a una funcionària del Centre Penitenciari de Lledoners

Una funcionària del Centre Penitenciari de Lledoners va patir el passat dimarts una agressió sexual per part d'un intern durant la baixada de cel·les. CCOO ha denunciat l'incident i reclama més mesures de seguretat i suport a la plantilla. El sindicat recorda que ja és la tercera agressió sexual a treballadores del centre que s'han produït aquest 2025.
Els fets del 2 de setembre
Segons ha informat el sindicat, l'incident es va produir durant la baixada obligatòria de les cel·les. Quan la treballadora va obrir la porta d'una cel·la, l'intern es trobava amb els pantalons abaixats mostrant els glutis i, en recriminar-li l'actitud, va acabar exhibint els genitals. La funcionària va actuar amb rapidesa, va demanar suport als companys i va aconseguir controlar la situació.
Reacció i actuació immediata
CCOO ha felicitat la treballadora per la seva actuació i també ha reconegut la resposta del cap de serveis, que va ordenar la ràpida conducció de l'intern al Departament Especial de Règim Tancat (DERT). El sindicat remarca que episodis com aquest posen de manifest la necessitat de reforçar els equips i garantir la seguretat dels professionals penitenciaris.
Exigències del sindicat
En la seva nota, CCOO ha exigit a la direcció del centre que mantingui una "posició ferma" davant les agressions sexuals i que asseguri el suport i la protecció a tots els treballadors que en puguin ser víctimes. El sindicat recorda que les situacions de major risc en el servei es produeixen durant la baixada de cel·les, el repartiment de medicació o els àpats al menjador, moments en què és imprescindible disposar del personal suficient.
Crida a millorar la seguretat laboral
La secció sindical de CCOO a Lledoners subratlla que aquest tipus d'agressions no poden normalitzar-se i reclama que es prenguin mesures per prevenir-les. La seva demanda principal és que es garanteixi en tot moment un entorn de treball segur i amb els recursos necessaris per afrontar incidents que, segons adverteixen, posen en risc tant els funcionaris com el funcionament del centre.