Enrenou a Artés pels expedients oberts «per penjar estelades»: la CUP crida a la protesta

La CUP d'Artés i Alerta Solidària han iniciat una campanya de cara a la propera Festa Major instant la ciutadania a penjar estelades als balcons, com a mostra de rebuig als expedients sancionadors que l'Ajuntament va obrir a dues persones que penjaven estelades al poble. Segons els col·lectius, un dels expedients es va obrir el juny passat a una de les persones quan estava col·locant l'estelada gegant del Campanar Vell del poble. L'altre va ser un mes abans, el maig, quan una altra persona penjava una bandera independentista i un plafó de la campanya En defensa del català! a la balconada del Parc de can Cruselles, davant de l'Ajuntament. La CUP i Alerta Solidària acusen l'Ajuntament, governat per ERC, d'aplicar la llei mordassa.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Sandra Garcia, però, ha aclarit a NacióManresa que "en cap dels casos" els expedients no s'havien obert pel contingut del que es penjava, sinó pel fet d'enfilar-se a llocs no autoritzats. "No és per les estelades sinó pel lloc on les penjaven i de la manera que ho feien" ha dit.
A més, Garcia ha aclarit que "un cop analitzades les dues accions", els expedients s'han tancat sense sanció "perquè no hi havia cap prova que justifiqués una mesura punitiva".
La CUP denúncia que s'ha aprovat una ordenança de civisme "d'esquena a la població"
Relacionat amb aquest fet, la CUP acusa l'Ajuntament d'Artés d'haver aprovat una ordenança de civisme "d'esquena a la població". Els cupaires lamenten que el govern municipal hagi tirat endavant l'ordenança sense consultar-ho amb la població i de repartir-ne díptics "quan encara estava en termini d'al·legacions".
Els anticapitalistes admeten que el govern ha acceptat "parcialment" dues de les emenes que van presentar -una sobre el dret a la "lliure reunió i associació" i l'altra sobre el "consum d'alcohol a l'espai públic"-, però lamenten que rebutgés la resta. Així, denuncien que calgui informar l'Ajuntament per a la col·locació de cartells, banderes i pancartes, i que se sancionin les "discussions i aldarulls a la via pública".
Sobre aquest darrer punt, la CUP creu que l'ordenança "criminalitza la pobresa i l'exclusió social" i que permet "una aplicació subjectiva de l'article que pot afectar especialment els col·lectius vulnerables". En resum, el partit considera que l'ordenança de civisme aprovada no contempla actuacions centrades en "la mediació i el diàleg".