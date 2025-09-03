Artés celebrarà dues audicions de sardanes durant la Festa Major

La Festa Major d'Artés inclourà enguany dues jornades sardanistes organitzades pels Amics de la Sardana d'Artés, amb la participació de la Cobla Mediterrània i la Jovenívola de Sabadell. Les audicions tindran lloc a la plaça de l'Església.
Primer concert amb la Cobla Mediterrània
El dissabte 6 de setembre, a les 7 de la tarda, la plaça de l'Església d'Artés acollirà una primera audició de sardanes a càrrec de la Cobla Mediterrània. En cas de pluja, l'activitat es traslladarà al pavelló d'esports.
El programa inclourà peces clàssiques i contemporànies de compositors com Martirià Font, Josep Cassú, Antoni Mas, Jordi Molina, Vicenç Bou i Jaume Bonaterra, entre d'altres.
Segona audició amb la Jovenívola de Sabadell
La segona jornada sardanista tindrà lloc el dilluns 8 de setembre, a les 8 del vespre, també a la plaça de l'Església. Aquesta vegada, els protagonistes seran els músics de la Cobla Jovenívola de Sabadell. En cas de pluja, l'actuació es farà a l'església.
El repertori estarà format per obres de compositors com Josep Cassú, Martirià Font, Vicenç Bou, Jordi Paulí, Alfred Abad i Jaume Bonaterra, entre d'altres.
Una tradició dins la Festa Major
Les dues propostes, organitzades pels Amics de la Sardana d'Artés amb el suport de l'Ajuntament, volen posar en valor la cultura popular catalana i mantenir la tradició sardanista en el marc de la Festa Major. Les audicions són obertes a tothom i ofereixen una oportunitat per gaudir de la música i la dansa més emblemàtica del país en un ambient festiu i familiar.