Traslladen Pablo Hasél a la presó de Lledoners

El grup de suport de Pablo Hasél ha informat el trasllat del raper lleidatà del centre penitenciari de Ponent a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). Segons ha explicat el Departament de Justícia, el trasllat es va fer el 16 d'octubre, després que Hasel sol·licités el canvi per raons de tractament penitenciari i el centre li hagi concedit.
Des del grup de suport a Hasél han explicat que el canvi es deuria a unes obres que s'estan fent a la presó de Ponent que haurien comportat que alguns interns haguessin de compartir cel·la. Pablo Hasél estava en una cel·la individual.
El grup de suport ha informat d'aquest canvi a través d'un missatge a les xarxes socials en què també ha compartit la nova direcció per escriure cartes al raper. Hasél va entrar al centre penitenciari de Ponent el 2021 per les lletres de les seves cançons contra la monarquia espanyola, tot i que en aquests anys ha acumulat condemnes per altres causes per la seva militància en moviments socials de la ciutat.
Sis anys de condemna
Hasél està empresonat des del febrer de 2021 i té una condemna de sis anys i dos mesos. Si no hi ha canvis, quedarà en llibertat el 14 d'abril de 2027. En una entrevista a Nació, el 2019, abans d'entrar a la presó, però quan ja sabia que el condemnarien, va deixar algunes reflexions sobre la seva situació.
El raper lleidatà defensava entrar a la presó en lloc d'exiliar-se: "El meu empresonament servirà per despullar l’estat antidemocràtic que és Espanya". Respecte a la seva condemna, es definia com un "cap de turc". "El que jo canto sobre la monarquia, per exemple, són fets objectius que han sortit fins i tot a la premsa del cor, que no és sospitosa de ser revolucionària. El rei tenia amants pagades amb diners públics. Ho dic jo i mig país! Però van per nosaltres per espantar i per enviar el missatge que el següent pots ser tu. Vagi a Google i escrigui: Rei Juan Carlos. Les coses que llegirà són les que jo canto".