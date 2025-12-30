La pagesia bloqueja l’Eix Transversal i exigeix mesures immediates contra la sobrepoblació de fauna

Els pagesos han tornat a sortir al carrer aquest dilluns per reclamar al Govern actuacions urgents per controlar la fauna cinegètica i posar fi als danys que, asseguren, fa anys que pateixen als camps i a la ramaderia. Les protestes, convocades per Unió de Pagesos, han reunit uns 350 tractors a l’Eix Transversal, amb talls destacats a Gurb i Cervera.
El sector denuncia pèrdues greus en collites, pastures i bestiar a causa de senglars, cérvols, cabirols i conills, així com la propagació de malalties. En el manifest final, els pagesos han advertit que no assumiran més responsabilitats patrimonials per la “inacció” de l’administració i han amenaçat amb noves mobilitzacions que podrien “col·lapsar Europa” si no hi ha respostes.
Entre les principals demandes hi ha indemnitzacions pels danys, permisos excepcionals de caça, una millor prevenció sanitària i un pla efectiu de gestió de les sobrepoblacions. També han carregat contra tots els partits polítics, tant del Govern com de l’oposició, als quals acusen d’haver ignorat el problema durant anys.
A Gurb, uns 170 tractors han tallat puntualment la C-25 i la C-17, mentre que a Cervera s’hi han concentrat prop de 200 vehicles agrícoles provinents de Ponent, l’Anoia i altres territoris. Tot i algun moment de tensió amb conductors, la mobilització s’ha desenvolupat sense incidents greus. Els representants d’Unió de Pagesos insisteixen que no volen més reunions ni promeses, sinó fets immediats. Adverteixen que, si no veuen canvis reals en les pròximes setmanes, tornaran a mobilitzar-se tantes vegades com calgui.