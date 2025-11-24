Oberta la convocatòria de l'Euro Solidari de la Transéquia 2026

La Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia (Parc de la Séquia) ha obert la convocatòria de l'Euro Solidari de la Transéquia 2026, adreçat a entitats que desenvolupen projectes socials a Manresa i el Bages.\r\n\r\nL'any passat el premi es va obrir per primera vegada a totes les entitats del territori. El projecte guanyador va ser el de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, reconegut per la seva tasca de suport a persones afectades per demències i les seves famílies. El termini per presentar els projectes finalitzarà l'11 de desembre. \r\n\r\nL'Euro Solidari vol reforçar iniciatives que generen impacte social i donar visibilitat al teixit comunitari. Les bases es poden consultar en aquest enllaç.\r\n\r\nLa resolució es farà pública el 31 de desembre.\r\n