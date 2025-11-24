24 de novembre de 2025

Societat

Oberta la convocatòria de l'Euro Solidari de la Transéquia 2026

El termini per presentar els projectes finalitzarà l'11 de desembre

  • Oberta la convocatòria de la Transéquia solidària 2026 -

Publicat el 24 de novembre de 2025 a les 11:36

La Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia (Parc de la Séquia) ha obert la convocatòria de l'Euro Solidari de la Transéquia 2026, adreçat a entitats que desenvolupen projectes socials a Manresa i el Bages.

L'any passat el premi es va obrir per primera vegada a totes les entitats del territori. El projecte guanyador va ser el de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, reconegut per la seva tasca de suport a persones afectades per demències i les seves famílies. El termini per presentar els projectes finalitzarà l'11 de desembre. 

L'Euro Solidari vol reforçar iniciatives que generen impacte social i donar visibilitat al teixit comunitari. Les bases es poden consultar en aquest enllaç.

La resolució es farà pública el 31 de desembre.

