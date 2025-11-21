El Bages es projecta internacionalment a IBTM World per reforçar el seu posicionament en turisme de reunions

Bages Turisme ha participat aquesta setmana a IBTM World, la principal fira mundial del sector de reunions, incentius, congressos i esdeveniments, celebrada a Fira Barcelona. La comarca hi ha estat present dins l'estand del Barcelona Convention Bureau i la Diputació de Barcelona, on ha mantingut una cinquantena de trobades professionals i ha reforçat el seu posicionament com a destinació MICE en creixement.
Presència destacada a la principal fira internacional del sector MICE
Amb més de 12.000 professionals acreditats de 150 països, IBTM World és un dels esdeveniments clau per al sector MICE. Enguany, Bages Turisme hi ha participat en un espai renovat sota el lema ", amb una aposta per la innovació i la presentació dels projectes estratègics de futur.
Durant els tres dies de fira, la delegació del Bages ha mantingut 50 reunions amb empreses de congressos, agències d'incentius, corporacions amb equips que viatgen per feina, turoperadors internacionals i proveïdors de serveis especialitzats.
Els mercats més interessats han estat Espanya, el Regne Unit i els Estats Units d'Amèrica, considerats prioritaris per al creixement del sector a la comarca.
Interès per la natura, la gastronomia i els espais singulars
Els contactes internacionals han mostrat interès especial per la Ruta del vi DO Pla de Bages i per la varietat d'espais singulars disponibles a la comarca. També han valorat la combinació de natura, cultura i gastronomia en un entorn tranquil, proper a Montserrat i molt accessible des de Barcelona.
Moltes empreses buscaven propostes per a excursions d'un o dos dies fora de la capital catalana, vinculades a esdeveniments ja programats per als pròxims mesos.
Tres objectius estratègics assolits
La participació a IBTM World ha permès avançar en tres línies prioritàries per a la projecció turística i empresarial del territori:
- Generar contactes i captar nous clients interessats en organitzar reunions i esdeveniments al Bages.
- Visibilitzar els espais, les empreses d'activitats i els serveis especialitzats del territori vinculats al sector MICE.
- Consolidar un relat internacional que reforci la marca del Bages com a destinació en creixement.
El turisme de reunions, una aposta consolidada
Des del 2021, Bages Turisme treballa per posicionar la comarca com a destinació MICE, amb una xarxa que ja supera el centenar d'empreses vinculades: espais singulars, cases rurals, castells, monestirs, cellers, empreses d'activitats i proveïdors tècnics.
La seva principal fortalesa és l'oferta diferenciada: espais immersos en la natura, autenticitat, absència de massificació i un cost més competitiu que altres destinacions metropolitanes.
A més de la participació en fires com IBTM World, el Bages desplega cada any un programa de promoció que inclou viatges de familiarització, workshops, networking i reunions comercials. A principis del 2025, també s'ha actualitzat la Meeting Planner Guide de la comarca, incorporant nous espais i proveïdors per donar resposta al creixement del sector.