L'èxit d'ExpoCFP impulsa el CFP a consolidar la fira amb una segona edició l'any vinent

La primera edició d'ExpoCFP, la nova fira professional impulsada pel Centre de Formació Pràctica (CFP), ha tancat amb un balanç molt positiu i una resposta que ha superat totes les expectatives, el que fa que el centre ja pensi en donar-li continuïtat amb una nova edició l'any vinent. Durant els dos dies de fira, l'esdeveniment va reunir més de 600 visitants, més de 60 empreses expositores i més de 240 professionals acreditats, confirmant la necessitat d'un espai de trobada dedicat específicament a la tecnologia i la innovació aplicades al sector del metall.
Al llarg de la fira, els assistents van poder conèixer de prop solucions tecnològiques d'última generació i veure demostracions reals de processos industrials en un format pioner a Catalunya. En total, s'hi van fer més de setze hores de demostracions, que van permetre mostrar el flux complet de treball: des del disseny i la programació fins a la fabricació i verificació final de peces. Un enfocament col·laboratiu i integrat que va estar especialment valorat pels visitants i que diferencia ExpoCFP de les fires tradicionals.
La fira també va acollir una desena llarga de ponències centrades en les grans tendències que marquen el futur immediat de la indústria: la transformació digital i l'aplicació de la intel·ligència artificial, les innovacions en acers sostenibles, la implantació de la robòtica col·laborativa, l'ús eficient de l'aire comprimit, la normativa de seguretat en calçat i guants, la incorporació de la impressió 3D en entorns productius i la digitalització com a eina clau per millorar la formació i els resultats empresarials.
Des del Centre de Formació Pràctica es fa un agraïment a totes les empreses expositores, així com als professionals, ponents i visitants que van participar en aquesta primera edició. Aquesta resposta és una mostra del potencial i la solidesa del sector del metall a la Catalunya Central i reforça el paper del CFP com a centre de referència i soci tecnològic per a les empreses industrials del territori.
L'èxit d'aquesta primera edició confirma la voluntat del CFP de consolidar ExpoCFP com un esdeveniment anual de referència per al sector, amb l'objectiu de continuar connectant indústria, innovació, formació i talent.