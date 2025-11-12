12 de novembre de 2025

ExpoCFP reuneix 400 professionals i 45 empreses en la primera fira tecnològica del metall

El Centre de Formació Pràctica impulsa un nou espai pioner que connecta formació, innovació i indústria

Publicat el 12 de novembre de 2025 a les 17:56
Actualitzat el 12 de novembre de 2025 a les 18:10

El Centre de Formació Pràctica (CFP) ha inaugurat aquest dimecres ExpoCFP, la primera fira a Catalunya dedicada a mostrar de manera integrada les tecnologies més avançades aplicades al metall. L'esdeveniment, que s'allargarà fins dijous, ha superat totes les expectatives amb gairebé 400 professionals inscrits i 45 expositors.

Una fira pionera per al sector del metall

ExpoCFP neix amb la voluntat de posar en valor el paper del metall de la Catalunya Central dins el conjunt del país, alhora que reforça la posició del CFP com a centre de referència no només en formació, sinó també com a soci tecnològic i d'innovació per a les empreses industrials.

El certamen és pioner pel seu enfocament col·laboratiu i transversal. A diferència de les mostres tradicionals, les empreses participants no exposen productes de manera aïllada, sinó que treballen conjuntament per mostrar processos industrials complets: des del disseny inicial fins a la verificació final d'una peça. D'aquesta manera, els visitants poden veure en directe com interactuen diferents tecnologies i equips per donar resposta als reptes actuals del sector.

Tecnologia i innovació aplicada

Entre les solucions que s'hi mostren destaquen els robots col·laboratius, la intel·ligència artificial aplicada al mecanitzat, la digitalització de processos i la impressió 3D, juntament amb altres eines d'última generació que apunten cap al futur de la fabricació industrial.

La fira també serveix per connectar empreses, professionals i centres tecnològics, afavorint noves col·laboracions i projectes compartits. El CFP hi té un paper central, posant en pràctica la seva funció de pont entre formació i empresa.

Reconeixement institucional

Al matí s'ha fet la passejada institucional per l'espai expositiu amb la participació de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i del president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central i de la Comissió Executiva del CFP, Dídac Contreras. Tots dos han coincidit a destacar la importància d'iniciatives com ExpoCFP per enfortir la competitivitat de la indústria i generar oportunitats de col·laboració.

