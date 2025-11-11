El col·lectiu manresà Entre Feixes guanya el Premi Emprius 2025 per la seva proposta de gestió comunal

El col·lectiu Entre Feixes, format per veïns de Manresa i rodalies, ha estat guardonat amb el Premi Emprius 2025 per la proposta Gestió comunal de terres de secà. El reconeixement, dotat amb 800 euros, destaca iniciatives que promouen el comunalisme i la gestió col·lectiva de recursos. El projecte vol analitzar la viabilitat legal de recuperar parcel·les sense propietat definida i documentar models d'organització en la gestió comunitària d'oliveres.
Un premi al compromís amb la terra i la comunitat
El col·lectiu manresà Entre Feixes ha estat el guanyador de la segona edició del Premi Emprius, que impulsa la Fundació Emprius per fomentar projectes que recuperin i reinventin el comunalisme com a eina de transformació social. La proposta premiada, titulada Gestió comunal de terres de secà, pretén donar resposta a un problema creixent a les zones rurals: la desaparició de l'activitat agrària tradicional i l'abandonament de feixes i oliverars sense ús ni propietari clar.
El premi, dotat amb 800 euros, reconeix no un treball ja fet, sinó una proposta de treball per desenvolupar en un any. Els dos materials resultants -una guia legal i un document de bones pràctiques- seran editats i publicats per la Fundació Emprius i estaran disponibles de manera oberta.
Una guia per reapropiar-se comunalment de la terra
La primera part del projecte consistirà en l'elaboració d'una guia legal que explori vies per regularitzar terres sense propietari definit. S'hi analitzarà especialment la figura jurídica de l'usucapió, un mecanisme que permet adquirir la propietat d'un bé immoble per al seu ús continuat i acreditat.
L'objectiu és posar a l'abast d'altres col·lectius o entitats eines que facilitin la recuperació d'aquestes parcel·les i la seva gestió sota criteris comunals, garantint-ne l'accés col·lectiu, el treball compartit i la preservació del patrimoni agrari.
La segona part de la proposta recollirà, a través d'entrevistes a experiències existents, diferents formes d'organització en la gestió comunitària d'oliveres: des de la presa de decisions fins al repartiment de la collita, la propietat compartida de maquinària o els mecanismes per compensar el desgast de recursos particulars.
Entre Feixes, una experiència viva de comunalisme
Nascut el 2023 arran d'una iniciativa de la Comunalitat Urbana de Manresa, Entre Feixes és un col·lectiu obert i autogestionat que treballa per recuperar feixes de secà abandonades als voltants de la ciutat. El grup, que actualment reuneix més de 50 persones, combina treball agrícola, recuperació patrimonial i convivència comunitària.
El projecte va començar amb petites parcel·les a la zona de Santa Caterina, però actualment treballa en tres finques més àmplies a Can Poc Oli, amb una superfície total superior als 40.000 m2. L'organització és horitzontal i flexible: cadascú aporta el temps i les eines que pot, i tant les despeses com la collita es reparteixen segons la implicació anual.
Aquesta fórmula permet adaptar-se a les realitats vitals de cada participant i, alhora, fomentar vincles socials i culturals a través del treball compartit. Entre Feixes reivindica la tinença comunal de la terra com una alternativa real davant l'especulació i la desconnexió entre societat i territori.
El Premi Emprius, una aposta pel comunalisme del segle XXI
El Premi Emprius, que va néixer el 2024, és una de les línies d'acció de la Fundació Emprius, entitat dedicada a adquirir patrimoni rural i cedir-lo a projectes transformadors. A més del premi, la fundació impulsa congressos com Sentit comunal, la Guia d'habitatge cooperatiu al món rural i el documental Fem cumó, un altre camí.
Amb aquest guardó, Emprius vol reivindicar el comunalisme històric i actual, posant en valor les formes de gestió col·lectiva de recursos, democràcia directa i suport mutu que han sostingut les comunitats rurals catalanes.