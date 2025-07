La intel·ligència artificial aplicada al CNC capta l'interès del sector del metall al CFP

El Centre de Formació Pràctica (CFP) de Manresa va acollir aquest dijous una jornada pràctica sobre l'aplicació de la intel·ligència artificial a la programació CNC, que va despertar gran interès entre el sector del metall. L'activitat, organitzada per Tecnocim amb la col·laboració de Tungaloy, Voestalpine High Performance Metals i Delfin Componentes, va reunir més de 40 participants i va permetre comprovar de primera mà el potencial de les noves eines en entorns reals de producció.

IA i fabricació avançada, una combinació amb futur

La sessió, titulada IA + Mastercam en acció, es va adreçar a un públic especialitzat interessat a conèixer les darreres innovacions en la programació de màquines eines. Al llarg del taller, els participants van poder experimentar directament amb el programari CAM Assist, integrat al sistema Mastercam, que genera de forma automàtica i optimitzada les trajectòries de mecanitzat a partir d'un arxiu CAD.

Amb el suport d'experts en programació, màquina i eina, els assistents van treballar amb peces pròpies o facilitades per l'organització, i van comprovar com aquestes tecnologies poden incorporar-se de manera senzilla i eficient als processos habituals de producció.

El Centre de Formació Pràctica, puntal tecnològic del territori

Héctor Soler, CEO de Tecnocim, va destacar durant la jornada que "les noves eines d'IA no només redueixen dràsticament els temps, sinó que generen trajectòries completes i optimitzades, llestes per enviar directament a la màquina". Aquestes funcionalitats suposen una transformació important per als tallers que volen fer el salt cap a la fabricació avançada i augmentar la competitivitat.

Amb iniciatives com aquesta, el CFP es referma com a centre de referència en formació especialitzada i transferència de tecnologia en l'àmbit del metall, no només a la Catalunya Central sinó al conjunt del país.