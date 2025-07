El Govern activa un protocol pioner amb operadors de telefonia per millorar la gestió d'incidències

Monistrol de Montserrat ha estat l'escenari escollit per presentar el protocol TelCo, una iniciativa pionera que reforça la coordinació entre el Govern, els ajuntaments i les operadores de telecomunicacions per millorar la gestió de les incidències i avançar cap a una connectivitat més eficient arreu del país. El pla inclou un nou servei telefònic prioritari per als consistoris, una plataforma digital per fer seguiment en temps real i la creació de dues taules de seguiment i planificació.

Un full de ruta consensuat després del col·lapse nadalenc

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha encapçalat aquest divendres la presentació del protocol TelCo, un document que estableix per primer cop un marc estable de col·laboració entre la Generalitat, una dotzena d'operadores de telecomunicacions i entitats municipalistes. La proposta neix arran de les afectacions que va provocar la caiguda de servei al Pirineu durant les festes de Nadal i es presenta com una resposta estructural amb tres nivells d'actuació segons la gravetat de les incidències.

Amb el nou protocol, els ajuntaments tindran accés directe a la informació de les operadores i podran canalitzar amb més agilitat les queixes i afectacions de la ciutadania. A partir del setembre, disposaran d'un telèfon d'atenció específic, en català i operatiu de 7 del matí a mitjanit, cada dia de la setmana. Aquest servei, amb el número 900 022 900, redirigirà les peticions als serveis institucionals de cada operador.

Tres nivells d'alerta i una plataforma de seguiment en temps real

Segons estableix el protocol, les incidències es classificaran en tres nivells. El primer inclou afectacions menors i es resoldrà directament entre els ajuntaments i les operadores. El segon, per problemes amb impacte en serveis essencials o diversos municipis, activa una coordinació tècnica entre administració i empreses. El tercer nivell, pensat per situacions crítiques com caigudes massives o afectació d'infraestructures estratègiques, preveu la implicació directa de responsables polítics i alts càrrecs de les operadores.

Una altra novetat destacada és la plataforma InfoConnecta, que permetrà consultar en temps real l'estat de les incidències. Estarà operativa a finals d'any i servirà per compartir informació actualitzada entre ajuntaments, Generalitat i operadors.

Els robatoris de cable, un dels principals focus d'afectació

Durant la reunió de treball celebrada al Casal Cultural de Monistrol de Montserrat, una localitat que ha patit diverses interrupcions de servei, s'ha posat especial èmfasi en els robatoris de cable com a principal causa de les avaries. Segons dades de Telefónica, més del 60% de les incidències registrades el 2023 s'expliquen per aquesta problemàtica. El conseller Dalmau ha assegurat que s'està intensificant el treball policial per prevenir i perseguir aquests delictes.

Implicació del món local i suport al territori

El protocol ha estat signat per empreses com Telefónica, Vodafone, Orange, Parlem o Cellnex, entre d'altres, així com per entitats com la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis o Localret. L'alcalde de Mollerussa i vicepresident de l'ACM, Marc Solsona, ha subratllat que "ara es passa d'una relació comercial a una institucional, amb la supervisió de la Generalitat".

Taules de treball i connexió pública

Per fer seguiment de l'acord, s'ha creat la Taula de Seguiment de l'Estat de les Telecomunicacions de Catalunya (TSET), que analitzarà les incidències i establirà millores i estratègies preventives. També s'ha constituït la Taula de Connectivitat per impulsar inversions i resoldre necessitats en zones rurals.

Paral·lelament, el Govern continuarà desplegant la xarxa pública de fibra òptica amb l'objectiu de connectar tots els municipis catalans aquesta legislatura. El 2025 es preveu superar els 8.000 km de xarxa i arribar a 738 municipis. També es connectaran 6.164 seus públiques amb l'objectiu de completar el procés l'any 2031, fet que comportarà un estalvi econòmic estimat del 40%.