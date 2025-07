Brahms sonarà a Sant Benet de Bages amb un concert del Cor Lerània

El Cor Lerània oferirà aquest diumenge 13 de juliol a les 12 del migdia, a l'església del Monestir de Sant Benet de Bages, el concert Les veus de Brahms, un programa que explora l'univers coral del compositor romàntic alemany Johannes Brahms.

L'actuació proposa un recorregut per les diferents etapes creatives del compositor, des de les peces que va escriure amb només 26 anys fins a obres de plena maduresa, als 56 anys. El repertori inclou cançons populars, cants espirituals i motets que reflecteixen la riquesa i versatilitat de l'obra coral de Brahms.

Un concert amb deu veus i dues direccions

El Cor Lerània estarà integrat en aquesta ocasió per deu cantants, amb la col·laboració d'un cor de cambra format per solistes destacats. Hi participaran Mercè Maresma Duran i Alina Noguera Maresma (soprano); Cinta Macià Pi i Serrat Vilanova Vila-abadal (mezzosoprano); Òscar Casado Puicercús (contratenor); Lluís García Serra i Roger Vila Coll (tenors); Joel Díaz Vilà i Oriol Vila Coll (barítons), i Lluís Sannlehy Codina (baix).

La direcció artística anirà a càrrec de Jordi Noguera, mentre que la direcció musical la signarà Xavier Soler. El concert s'inscriu en l'entorn singular del monestir, afegint un valor patrimonial i acústic a la proposta musical.