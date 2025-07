Manresa nomenarà Pere Miró Fill Predilecte el proper 9 de juliol

L'Ajuntament de Manresa celebrarà aquest dimecres 9 de juliol l'acte oficial de nomenament de Pere Miró Sellarés com a Fill Predilecte de la ciutat, la segona màxima distinció del municipi i la més rellevant que es pot atorgar en vida. El reconeixement s'atorga per unanimitat dels grups municipals, arran d'una proposta del teixit esportiu local, i posa en valor una dilatada trajectòria professional en l'àmbit olímpic i una forta vinculació amb la ciutat.

Un nomenament de consens impulsat des de l'esport manresà

La proposta per reconèixer Pere Miró com a Fill Predilecte va sorgir d'una iniciativa del Club Natació Manresa i ha estat secundada per diverses entitats esportives de la ciutat: el FC Pirenaica, Club Egiba, Beisbol Club Manresa, Club Atlètic Manresa, Gimnàs Esport 7, Club Patí Manresa, Club Manresa FS i la Penya Ciclista Bonavista.

El ple municipal del 15 de maig va aprovar per unanimitat la concessió del títol, reconeixent que Miró ha honrat el nom de Manresa arreu del món amb una tasca exemplar i una vocació clara de servei públic i internacionalització de l'esport.

Lliurament institucional i gala oberta a la ciutadania

L'acte institucional tindrà lloc a les 6 de la tarda al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa, on Miró signarà el llibre d'honor i rebrà el títol de mans de l'alcalde Marc Aloy. Hi intervindran també representants de les entitats impulsores i s'hi farà una glossa de la trajectòria de l'homenatjat a càrrec d'Albert Estiarte i Xavier Prunés.

Posteriorment, a les 7 de la tarda, la celebració es traslladarà al Teatre Kursaal, on el periodista Jordi Basté entrevistarà Pere Miró en el marc d'una gala oberta al públic amb diverses sorpreses. Les entrades es podran reservar gratuïtament a partir del 5 de juliol a través del web del Kursaal.

L'acte comptarà amb la presència de diverses figures destacades del món de l'esport, tant d'àmbit institucional com esportistes i medallistes olímpics.

Una vida dedicada a l'esport i al moviment olímpic

Nascut a Manresa l'any 1955, Pere Miró ha desenvolupat una brillant carrera internacional vinculada al Comitè Olímpic Internacional (COI). Després d'iniciar-se al Club Natació Manresa, on va jugar al primer equip de waterpolo, va continuar la seva trajectòria a Madrid amb el CN La Latina. Llicenciat en INEF, el 1984 va ser nomenat director de l'INEF de Catalunya, i més tard va ocupar càrrecs polítics a l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació.

Amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, va ser subdirector general d'operacions del comitè organitzador. A partir d'aquí, s'inicia la seva etapa al COI, ocupant càrrecs de responsabilitat com a director tècnic, director de Solidaritat Olímpica, director de Relacions amb els Comitès Olímpics Nacionals, director general adjunt i, finalment, assessor del president del COI fins al juny del 2025.

Durant aquests anys, ha estat una peça clau en l'expansió del moviment olímpic i en la promoció de l'esport en països en vies de desenvolupament, gestionant programes de cooperació i suport als comitès nacionals.

Vinculat sempre a Manresa

Tot i la seva trajectòria internacional, Miró ha mantingut una relació propera amb Manresa. El 1995 va ser pregoner de la Festa de la Llum, el 2001 va rebre la medalla de la ciutat al mèrit esportiu, i el 2022 va ser nomenat ambaixador de la ciutat durant el 500 aniversari de l'estada de Sant Ignasi de Loiola. A més, el 2020 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i, el 2022, va ser designat membre d'honor del Comitè Olímpic Espanyol.

Amb aquest reconeixement com a Fill Predilecte, Manresa ret homenatge a una figura que ha dut el nom de la ciutat arreu del món, tot simbolitzant els valors de l'esport, la diplomàcia i el compromís social.