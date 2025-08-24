24 de agost de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

Alfonso Plummer ja és als quarts de final de l'America Cup

La selecció de Puerto Rico es jugarà el primer lloc del seu grup contra Canadà

  • Puerto Rico s'ha classificat per als quarts de final de l'America Cup -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 d’agost de 2025 a les 12:51

El nou escorta del Baxi Manresa Alfonso Plummer ha aconseguit aquesta matinada de diumenge la classificació per als quarts de final de l'America Cup. La selecció de Puerto Rico ha sumat dues victòries en les dues primeres jornades després de ser molt superior als combinats de Panamà i Veneçuela. Dimarts a la matinada es jugarà el primer lloc del grup B contra el Canadà.

Plummer ha contribuït als triomfs del seu país amb dues bones actuacions. A la primera jornada, el nou jugador del Baxi Manresa va anotar 9 punts, va capturar 2 rebots i va repartir 2 assistències en 19 minuts en pista per derrotar Panamà per 59-93. 

La segona jornada ha estat millor per a Plummer. Ha augmentat la seva anotació fins els 17 punts i ha mantingut els 2 rebots i les 2 assistències de la primera jornada en 23 minuts. Puerto Rico s'ha imposat a Veneçuela per 97-70

Et pot interessar