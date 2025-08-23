23 de agost de 2025

Sant Fruitós engega el nou curs amb activitats físiques per a la gent gran

Ioga, gimnàstica, natació, aquagim i caminades formen part de la proposta municipal

Publicat el 23 d’agost de 2025 a les 16:19

Amb l'inici del curs, Sant Fruitós de Bages torna a posar en marxa el programa d'activitat física adreçat a persones majors de 60 anys o bé amb una discapacitat mínima del 33% i/o informe mèdic que recomani l'exercici. Les activitats començaran el dilluns 6 d'octubre i inclouen ioga, gimnàstica de manteniment, natació, aquagim i sessions als barris, a més del cicle de passejades de marxa nòrdica.

Un programa divers per mantenir-se actiu

El programa municipal ofereix activitats adaptades a diferents interessos i necessitats. La gimnàstica de manteniment es farà els dimecres al Nexe-Espai de Cultura i els divendres al Pavelló d'Esports, mentre que les sessions de ioga tindran lloc dimarts i dijous al mateix pavelló. L'aquagim s'impartirà dilluns, dimarts i divendres en diferents franges horàries, i la natació serà els dimecres al matí.

A més, es manté el programa d'activitat física als barris, amb sessions gratuïtes de dilluns a dijous a Les Brucardes, Torroella de Baix, La Rosaleda i Pineda de Bages. També es duran a terme quatre caminades dins el Cicle de Passejades de marxa nòrdica, amb dates i recorreguts que es confirmaran més endavant.

Inscripcions amb sorteig previ

Les persones interessades hauran d'adreçar-se del 15 al 17 de setembre a les oficines municipals del carrer Padró, 72, de 9 a 14 h, per recollir un número d'inscripció. El 18 de setembre es farà un sorteig que establirà l'ordre d'inscripcions i el llistat es publicarà el mateix dia a la cartellera de les oficines. Posteriorment, cada persona haurà d'acudir a l'hora assignada per formalitzar la seva inscripció.

Des de l'Ajuntament es destaca que aquestes activitats són "fonamentals per garantir que la gent gran pugui practicar exercici de manera segura, saludable i adaptada a les seves necessitats".

