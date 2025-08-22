Retirat un rusc d'abelles d'un nínxol del cementiri de Sant Fruitós

Un rusc d'abelles s'ha trobat al cementiri municipal de Sant Fruitós de Bages, després que alguns veïns alertessin l'Ajuntament per la presència d'aquests insectes entrant i sortint d'un dels nínxols. La inspecció va confirmar la situació i va permetre iniciar els treballs de retirada, amb la col·laboració de Martí Iglesias, veí de les Brucardes i apicultor.
Retirada i trasllat del rusc
Amb l'autorització de la família propietària del nínxol, l'actuació es va dur a terme en dues jornades. Les bresques es van dipositar en una capsa perquè les abelles hi passessin la nit i posteriorment poguessin ser traslladades a una altra ubicació, garantint-ne la conservació i alhora la seguretat de les persones.
Normalitat recuperada al cementiri
La presència del rusc havia impedit durant dies que els familiars poguessin visitar amb normalitat el recinte i que els operaris municipals fessin les tasques de jardineria programades. Un cop finalitzada la retirada, les visites ja es poden fer amb total tranquil·litat i les feines es reprendran, amb previsió d'acabar-les entre dilluns i dimarts.
Agraïment i sensibilització
L'Ajuntament de Sant Fruitós ha agraït la col·laboració ciutadana en la detecció i resolució de la incidència, i ha remarcat la importància de preservar la vida de les abelles, fonamentals per a l'equilibri de l'ecosistema, tot assegurant alhora la seguretat dels veïns i visitants.