22 de agost de 2025

Successos

Retirat un rusc d'abelles d'un nínxol del cementiri de Sant Fruitós

El descobriment, fet arran de l'avís de veïns, va obligar a intervenir un apicultor per traslladar les abelles de manera segura

  • Els apicultors retirant el rusc d'abelles del nínxol -

Publicat el 22 d’agost de 2025 a les 18:45

Un rusc d'abelles s'ha trobat al cementiri municipal de Sant Fruitós de Bages, després que alguns veïns alertessin l'Ajuntament per la presència d'aquests insectes entrant i sortint d'un dels nínxols. La inspecció va confirmar la situació i va permetre iniciar els treballs de retirada, amb la col·laboració de Martí Iglesias, veí de les Brucardes i apicultor.

Retirada i trasllat del rusc

Amb l'autorització de la família propietària del nínxol, l'actuació es va dur a terme en dues jornades. Les bresques es van dipositar en una capsa perquè les abelles hi passessin la nit i posteriorment poguessin ser traslladades a una altra ubicació, garantint-ne la conservació i alhora la seguretat de les persones.

Normalitat recuperada al cementiri

La presència del rusc havia impedit durant dies que els familiars poguessin visitar amb normalitat el recinte i que els operaris municipals fessin les tasques de jardineria programades. Un cop finalitzada la retirada, les visites ja es poden fer amb total tranquil·litat i les feines es reprendran, amb previsió d'acabar-les entre dilluns i dimarts.

Agraïment i sensibilització

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha agraït la col·laboració ciutadana en la detecció i resolució de la incidència, i ha remarcat la importància de preservar la vida de les abelles, fonamentals per a l'equilibri de l'ecosistema, tot assegurant alhora la seguretat dels veïns i visitants.

