La campanya «Pagesia o foc» sacseja Maians amb un clam per situar el camp al centre

Unió de Pagesos ha presentat a Maians (terme de Castellfollit del Boix) la campanya Pagesia o foc en un dels set actes simultanis celebrats arreu del país. El sindicat reclama mesures urgents per garantir el futur del camp, com una prima de fins a 6.000 euros anuals per al pagès, preus justos i suport real al relleu generacional. L'acte, celebrat en un territori marcat pels grans incendis, ha posat el focus en la vulnerabilitat del país sense una pagesia forta.
Unió de Pagesos encén el debat agrari a Maians amb la campanya Pagesia o foc
Unió de Pagesos ha desplegat aquest dilluns una acció coordinada a set punts de Catalunya per donar el tret de sortida a la campanya Pagesia o foc, una crida contundent a favor d'un canvi estructural en les polítiques agràries. Un dels actes centrals ha tingut lloc al nucli de Maians, a Castellfollit del Boix, on representants de la pagesia de la Catalunya Central han reclamat posar el sector en el centre del debat polític. En total, 200 membres del sindicat han participat en les diferents convocatòries del país, que han culminat amb la lectura simultània d'un manifest i el desplegament d'una pancarta amb el lema de la campanya.
El sindicat ha situat la situació actual en un punt crític i defensa que cal actuar "amb urgència" si es vol evitar la desaparició progressiva del sector. Amb un missatge rotund -"O es posa la pagesia al centre, o aquest país cremarà"-, el manifest alerta que l'abandonament del territori, la manca de relleu generacional i uns preus que no cobreixen els costos fan del camp català un espai cada vegada més vulnerable.
Maians, un escenari marcat pel foc
La tria de Maians no ha estat casual. El territori ha patit dos grans incendis forestals en les últimes dècades -un el 1986 i un altre el 2015, aquest últim amb 1.300 hectàrees cremades entre l'Anoia i el Bages-, uns episodis que han reforçat la idea del sindicat que sense pagesia no hi ha gestió forestal, i sense gestió forestal el risc d'incendis augmenta fins a nivells insostenibles.
Durant l'acte, els representants de la Catalunya Central han recordat que el país és "altament vulnerable" i que només una activitat agrària viva pot mantenir el territori endreçat. Per això reclamen pressupostos estables per a la gestió forestal, suport real als propietaris i pagesos que cuiden el mosaic agroforestal i una revisió de les normatives urbanístiques que, segons denuncien, "prohibeixen la gestió i condemnen el bosc a ser cendra".
Una prima de fins a 6.000 euros: la proposta estrella
El manifest presentat per Unió de Pagesos posa sobre la taula cinc eixos d'actuació. El primer és la creació d'una compensació anual de fins a 6.000 euros per als pagesos, amb la qual es vol reconèixer la seva funció en la preservació del paisatge i en l'equilibri territorial. El sindicat argumenta que aquesta aportació no només dignificaria la professió, sinó que contribuiria a mantenir actiu un sector imprescindible per prevenir incendis i frenar l'abandonament rural.
La proposta busca, també, establir un marc estable que permeti al sector treballar amb previsió i no dependre de mesures extraordinàries. Segons el sindicat, la pagesia "fa una feina que beneficia tot el país" i, per tant, aquesta feina ha de ser compensada de manera directa.
Un relleu generacional gairebé en emergència
Un altre dels punts que més inquietud genera entre els pagesos és la manca de joves al camp. Segons el sindicat, només un 4% dels caps d'explotació té menys de 35 anys, mentre que més del 40% supera els 65. "Això és un crit d'alarma", ha remarcat Joan Vidal, coordinador d'Unió de Pagesos a l'Anoia, durant la convocatòria a Maians.
Per aquest motiu, reclamen més ajudes per a la incorporació de joves, facilitats per accedir a la terra i un marc que garanteixi que qui vulgui dedicar-se professionalment al camp ho pugui fer amb viabilitat. El sindicat recorda que s'han assolit avenços, com l'augment de la prima base d'incorporació -de 22.000 a 30.000 euros- i un ajut previst per al 2026 per incentivar la cessió de terres a joves. Tot i això, consideren que cal anar molt més enllà.
Preus justos i fi dels abusos
El tercer eix del manifest posa el focus en els preus que cobren els pagesos. Reclamen que se'ls pagui, com a mínim, el cost efectiu de produir, incloent-hi la feina de tota la família pagesa. La demanda és clara: que "ningú es faci ric a costa de la pagesia" i que els governs facin complir la llei per evitar pràctiques abusives. També reclamen que els observatoris de preus esdevinguin un instrument real de transparència i control.
Reconeixement dels agricultors professionals
Unió de Pagesos denuncia que moltes explotacions han perdut la consideració d'Explotació Agrària Prioritària arran de l'augment de costos i la necessitat de contractar més mà d'obra assalariada. Això implica perdre preferència en molts ajuts. Per aquest motiu, el sindicat proposa una normativa catalana que equipari els drets de la pagesia professional amb els que tenen actualment aquestes explotacions prioritàries.
Drets socials i pensions dignes
El cinquè eix del manifest aborda una reivindicació històrica: millorar les prestacions socials i garantir que cap pensió estigui per sota del salari mínim. El sindicat considera que les feines del camp han de ser reconegudes com a professions de duresa elevada, cosa que ha de permetre accedir a la jubilació anticipada. També alerten que el nou sistema de la Seguretat Social provocarà caigudes molt severes en les prestacions de viudetat, incapacitat i jubilació, situant el sector en una situació desigual respecte d'altres col·lectius.
Una campanya que no s'atura aquí
La jornada d'aquest dilluns ha estat només la primera acció de la campanya Pagesia o foc. Unió de Pagesos ha deixat clar que continuaran mobilitzant-se arreu del territori i que les pròximes accions no s'han donat a conèixer deliberadament per mantenir la pressió política i social.
El missatge, però, ha estat nítid: o es reforça la pagesia, o Catalunya s'exposa a un futur de foc i despoblament. A Maians, epicentre d'aquesta primera mobilització, el crit ha ressonat amb força en un territori que ja sap què vol dir cremar.