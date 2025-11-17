Manresa tornarà a ser capital de la pedra seca el 2027 coincidint amb els 25 anys de la primera Trobada

Manresa ha estat escollida seu de la XIV Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional als Països Catalans, prevista per al 2027, coincidint amb els 25 anys de la primera edició celebrada també a la capital del Bages. L'anunci es va fer públic a Andorra durant la XIII Trobada, que ha reunit més de 150 especialistes i ha comptat amb 37 comunicacions i quatre ponències.
Manresa, de nou epicentre de la pedra seca
Manresa tornarà a acollir l'any 2027 la Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional als Països Catalans. L'elecció s'ha comunicat aquest diumenge a Andorra, durant la cloenda de la XIII edició, celebrada del 14 al 16 de novembre. L'esdeveniment tindrà un simbolisme especial: farà 25 anys que la primera Jornada va tenir lloc precisament a Manresa, origen del moviment per preservar i difondre aquest patrimoni.
Eva Farré, secretària del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, i l'historiador i gestor cultural Josep Soler van recollir el relleu en nom del territori, expressant la voluntat de projectar la trobada del 2027 amb més ambició i visibilitat.
Una XIII Trobada marcada per la recerca i la formació
La Trobada d'Andorra, impulsada per l'APSAT i vinculada al projecte Interreg POCTEFA Petra -dedicat a la posada en valor de la pedra seca al Pirineu- ha reunit investigadors, professionals, institucions i comunitats del sector.
El programa es va estructurar en tres grans eixos:
- Recerca en patrimoni, centrada en estudis, inventaris, paisatge, conservació i vocabulari de l'arquitectura tradicional.
- Formació i transmissió del saber fer, amb especial atenció a les bones pràctiques constructives.
- Arquitectura tradicional, amb aplicació de tècniques i materials històrics en obra nova i restauració.
Les sessions es van celebrar al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, complementades amb una visita al Rec del Solà. Diumenge, l'activitat es va traslladar a la Cortinada amb una visita a Cal Pal.
Guardons, ponències i participació del Bages
La jornada de diumenge també va acollir una taula rodona organitzada per l'Associació Gremi dels Margers de Catalunya, la presentació de la Setmana de la Pedra Seca 2025 i el lliurament del V Premi Pedra Seca, que va recaure en Roger Solé Coromina, marger de Vic, per la seva trajectòria pionera.
La Trobada ha reunit més de 150 inscrits i ha tingut 37 comunicacions i quatre ponències. Entre els participants, hi han destacat els experts bagencs Jaume Plans i Pere Trapé, que han aportat estudis sobre recerca i preservació del patrimoni.
Reforçar el paper del Bages com a territori de pedra seca
La celebració del 2027 vol consolidar el paper del Bages en la preservació d'aquest patrimoni cultural. L'Ajuntament de Manresa ha expressat el seu compromís com a amfitrió i treballarà amb agents del territori com el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central, el Consell Comarcal, Bages Turisme, el Centre d'Estudis del Bages i el Camp d'Aprenentatge.
Ja s'ha activat el perfil d'Instagram @pedrasecatrobada, que vol donar visibilitat a les iniciatives sorgides a Andorra i sumar informació sobre activitats vinculades a la pedra seca arreu dels Països Catalans.
Un patrimoni identitari amb més de 6.500 barraques al Bages
La tècnica de la pedra seca és un element clau del paisatge bagenc. Segons l'Observatori del Paisatge, el Bages és la comarca amb més patrimoni inventariat, amb més de 6.500 barraques de vinya, fet que la identifica com "la comarca de les barraques de vinya".
Aquest llegat està estretament lligat a la història vitivinícola del territori. El Consell Regulador de la DO Pla de Bages, que ha celebrat els 30 anys de reconeixement, ha impulsat iniciatives per rehabilitar i difondre la pedra seca com a part essencial de la identitat local.