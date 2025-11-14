Masats de Salelles inaugura una planta de prop de 5.000 m2 i amplia la plantilla

L'empresa Masats, dedicada a la fabricació de portes automàtiques per al transport públic, ha inaugurat aquest divendres la nova planta d'uns 5.000 m2. Està situada al polígon industrial de Salelles, a Sant Salvador de Guardiola, a tocar de les oficines. L'acte ha comptat amb la presència del Ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, que ha reconegut l'aposta de la firma per la innovació i la seva contribució per avançar en la inclusivitat en el transport públic, "un principi bàsic" com a societat, ha dit. L'acte també ha comptat amb la presència del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, que ha destacat que les inversions fetes han permès ampliar la plantilla amb una quarantena de treballadors més.
Durant els darrers mesos, Masats també ha fet inversions per equipar la nova planta amb maquinària i implementar noves línies de muntatge de portes d'alumini per a autobusos urbans. L'objectiu final, segons detalla l'empresa bagenca, és "donar resposta a la creixent demanda del sector i reforçar la seva posició com a referent internacional en sistemes d’accessibilitat i portes automàtiques per al transport públic".
Paral·lelament, l'ampliació d'espai amb la nova planta ha permès reestructurar la producció de la resta de fàbriques del grup a Salelles -que sumen 26.000 m2-. Això permetrà duplicar la producció de portes d'autobusos urbans, optimitzar els fluxos de treball que van des de sistemes automàtics de portes per a autobusos, autocars i trens, fins a rampes i elevadors per a persones amb mobilitat reduïda, així com portes d'andana per a estacions de metro i ferrocarril.
Les obres han inclòs també el trasllat i l'ampliació de la secció de Prototips i Proves d'Homologació a una nova nau del polígon, l'adequació d'una altra planta per a la fabricació de sistemes ferroviaris -un mercat que ha experimentat un "fort creixement", segons l'empresa- i la creació d'un nou magatzem per al Servei de recanvis.
El ministre elogia la seva contribució de l'empresa a la inclusivitat
"Aquesta és una gran notícia per a una empresa que exporta gran part de la producció i que innova, que incorpora tots els criteris de sostenibilitat", ha remarcat el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Heureu. I ha remarcat que això també vol dir que "s'avança en la inclusivitat en el transport públic".
El titular d'Indústria també ha destacat que Masats ha rebut subvencions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya per a un projecte de desenvolupament de vehicles elèctrics i connectats. "És una dimensió més de l'avenç i transformació social que estem fent, amb una mobilitat intel·ligent, cada cop més sostenible i, avui posem més èmfasi, en més inclusiva", ha subratllat Hereu, que ha afegit que la mobilitat "és un dret".
I en clau de comarques centrals, ha destacat que des del seu ministeri ja s'han invertit més de 100 milions d'euros en l'àmbit industrial i més de 10 milions d'euros en desenvolupament turístic.
De la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball, ha posat d'exemple Masats per la seva aposta per la sostenibilitat i la seva aportació per avançar en la inclusivitat social. Gràcies a les inversions fetes, ha celebrat que la firma hagi pogut contractar una quarantena de persones més.
Masats dona feina a més de 330 persones i té més de 55 anys d'història. Des del 2002 forma part del grup Irízar dedicat al transport de passatgers, electromobilitat, energia electrònica motor i generadors elèctrics. Actualment Masats exporta a més de 45 mercats internacionals i els seus vehicles circulen a més d'un centenar de països.