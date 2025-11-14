Sant Fruitós de Bages celebrarà el 19 de novembre la tercera Jornada Empresarial, una cita dedicada a explorar com la intel·ligència artificial pot optimitzar la gestió energètica. La trobada, adreçada a empreses, pimes, autònoms i emprenedors, combinarà conferències, dinàmiques pràctiques i un reconeixement al teixit empresarial local.
Una jornada per impulsar sostenibilitat i digitalització
La tercera edició de la Jornada Empresarial de Sant Fruitós de Bages se celebrarà el dimecres 19 de novembre a Sant Benet de Bages. Enguany, el focus se situa en el potencial de la intel·ligència artificial com a eina per fer més eficient i sostenible la gestió energètica a les empreses. La proposta s'adreça a companyies, comerços, pimes, autònoms i emprenedors que vulguin incorporar noves tecnologies per optimitzar recursos i reduir costos.
L'Ajuntament vol oferir coneixements pràctics i eines aplicables al dia a dia per reforçar la transformació digital i la sostenibilitat al teixit empresarial del municipi.
Conferències i dinàmiques per descobrir la IA aplicada
El programa començarà amb la conferència de Xavier Olivares, especialista en estratègies d'eficiència energètica i transformació digital. Sota el títol La IA aplicada a la gestió eficient dels recursos energètics, Olivares exposarà com la intel·ligència artificial pot ajudar les empreses a monitorar consums, reduir costos i prendre decisions més precises en l'àmbit energètic.
Tot seguit, els participants podran experimentar amb casos pràctics en una dinàmica participativa pensada per entendre com aplicar eines d'IA en situacions professionals reals.
Creativitat i reconeixements per tancar la jornada
Després de les ponències, un Improshow aportarà un toc d'humor per remarcar la importància de la creativitat i la innovació en el món empresarial. La jornada finalitzarà amb l'entrega de guardons a les empreses i comerços de Sant Fruitós de Bages que celebren els seus 25 i 50 anys d'activitat, reconeixent la seva dedicació i contribució al desenvolupament econòmic local.
La participació és gratuïta i oberta a tots els professionals i negocis del municipi. Cal inscriure's prèviament mitjançant el formulari habilitat. L'esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb el suport de la Diputació de Barcelona.