El blues arriba a la Biblioteca de Sant Fruitós amb un taller participatiu de Flavio Rigatozzo

La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages proposa una immersió al món del blues amb el taller Digues-ho amb blues, a càrrec del músic i compositor Flavio Rigatozzo. L'activitat, que tindrà lloc el divendres 14 de novembre a 2/4 de 7 de la tarda, forma part del programa Música a fons de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
Un viatge pels sons i l'essència del blues
El taller, impartit per Flavio Rigatozzo, músic i compositor vinculat a la formació Tota Blues, oferirà als participants l'oportunitat d'endinsar-se en els fonaments d'aquest gènere musical d'origen afroamericà.
Durant la sessió es parlarà de què és el blues, quina estructura té, com es construeixen els seus textos i quines són les formes musicals més habituals. També s'hi farà un repàs breu de la seva història i evolució, amb exemples pràctics i escolta guiada.
Rigatozzo, amb una llarga trajectòria dins del panorama musical català, compartirà la seva experiència per ajudar els assistents a entendre i expressar emocions a través del blues, un estil que ha inspirat nombrosos gèneres contemporanis.
Activitat dins el programa Música a fons
Aquest taller s'emmarca dins del programa Música a fons, una iniciativa de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona que busca apropar la cultura musical al públic general des de les biblioteques públiques.
L'objectiu és oferir un espai de descoberta i participació, on els assistents puguin gaudir de la música d'una manera activa i educativa.
Inscripció gratuïta i places limitades
L'activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia ja que les places són limitades. Les reserves es poden fer trucant al 93 878 82 05 o enviant un correu electrònic a b.st.fruitos@diba.cat.