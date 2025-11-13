Sant Fruitós de Bages redueix fins a dos mesos l'espera per obtenir llicències d'obres majors

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat una nova ordenança urbanística que permetrà reduir dràsticament els temps d'espera per a les llicències d'obres majors. Amb la incorporació d'un informe tècnic previ, el termini per obtenir l'autorització podria passar dels actuals set o deu mesos a només dos.
Un nou sistema per agilitzar la tramitació
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha actualitzat l'ordenança municipal reguladora en matèria urbanística amb l'objectiu de simplificar i agilitzar el procés de tramitació de les llicències d'obres majors, és a dir, aquelles que requereixen un projecte tècnic.
La principal novetat que incorpora la nova regulació és l'obligatorietat d'adjuntar a la sol·licitud un Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT), emès per un col·legi professional acreditat o una entitat homologada. Aquest document, que serà imprescindible per obtenir la llicència, certifica la correcció tècnica del projecte abans que aquest arribi a l'Ajuntament.
Amb aquest canvi, els tècnics municipals deixaran d'avaluar els aspectes tècnics dels projectes i se centraran exclusivament en comprovar el seu compliment amb la normativa urbanística municipal.
Estalvi de temps i més garanties
L'Ajuntament destaca que aquesta modificació suposa un pas endavant en l'agilització dels tràmits administratius, amb beneficis per a totes les parts implicades. La nova metodologia aporta més garanties tècniques, descarrega de feina els serveis municipals i redueix la burocràcia per a la ciutadania.
Segons les previsions municipals, el temps per obtenir una llicència d'obra major -que actualment oscil·la entre set i deu mesos- es podria reduir fins als dos mesos gràcies a la implantació d'aquesta nova ordenança.
Actualització de les taxes i mesures complementàries
L'Ajuntament també ha actualitzat l'ordenança fiscal vinculada, amb un increment del 2,5% d'acord amb l'Índex de Preus al Consum (IPC). Tot i això, per evitar un augment real del cost per a la ciutadania, el consistori ha establert que els mínims de les taxes municipals es descomptaran de l'import que els sol·licitants abonin als col·legis professionals per l'emissió de l'Informe d'Idoneïtat.
Aquesta iniciativa s'afegeix a la mesura aprovada el passat mes de juliol, que ja va permetre agilitzar la tramitació de les obres menors mitjançant una simplificació de les comunicacions.