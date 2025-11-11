L'exposició interactiva «Dona la volta a l'alcohol» promou hàbits saludables entre joves de Sant Fruitós

El Nexe Espai Jove de Sant Fruitós de Bages acollirà, del 20 de novembre al 4 de desembre, l'exposició itinerant Dona la volta a l'alcohol, una proposta interactiva adreçada a adolescents que vol conscienciar sobre els riscos del consum d'alcohol i promoure actituds saludables davant la pressió social.
Una iniciativa per sensibilitzar els joves
L'exposició Dona la volta a l'alcohol és una iniciativa del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona que busca informar i prevenir el consum d'alcohol entre el jovent. A través de recursos visuals i activitats participatives, la mostra convida els visitants a reflexionar sobre les conseqüències físiques, emocionals i socials del consum d'alcohol en l'etapa adolescent.
L'objectiu principal és retardar l'edat d'inici en el consum, reduir els riscos associats i reforçar les actituds positives envers l'opció de no beure, tot desmuntant mites i pressions vinculades a l'oci i la socialització.
Una mostra interactiva i educativa
Pensada especialment per a grups de joves i estudiants, la proposta ofereix una experiència immersiva que combina informació científica, dinàmiques participatives i espais de debat. D'aquesta manera, vol fomentar la presa de decisions informades i responsables en un context proper i accessible.
L'exposició estarà oberta al públic en l'horari habitual del Nexe Espai Jove, i també es programaran visites guiades per a grups escolars i entitats juvenils interessades a aprofundir en la temàtica.