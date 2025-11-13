Sant Fruitós amplia el paviment del Cobert de la Màquina de Batre per millorar l'accessibilitat

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha iniciat les obres d'ampliació de la zona pavimentada sota el Cobert de la Màquina de Batre, amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat i la funcionalitat. Els treballs permetran un accés més còmode i segur a aquest espai emblemàtic del municipi, especialment en dies de pluja.
Millora d'accessos i paviment
L'actuació se centra al lateral esquerre del Cobert, en direcció al carrer Eugeni d'Ors, on s'està ampliant la superfície pavimentada per connectar-la amb l'espai ja existent. Fins ara, aquesta part mantenia un paviment de sauló que dificultava l'accés, especialment per a persones amb mobilitat reduïda.
Amb la nova pavimentació, l'espai serà més accessible, net i practicable durant tot l'any, evitant els problemes que generaven els dies de pluja. Aquesta intervenció forma part de les accions de millora de l'espai públic impulsades pel consistori per adaptar equipaments i entorns urbans a totes les necessitats d'ús.
Canvis provisionals en els mercats
Durant l'execució de les obres, el mercat setmanal dels dimarts i el mercat de brocanters i col·leccionistes es traslladaran provisionalment al carrer Eugeni d'Ors.
A més, el Mercat de la Terra d'aquest cap de setmana es farà a la plaça Onze de Setembre, en el tram més proper a la carretera de Vic.
Les obres, que s'han iniciat aquesta setmana, està previst que finalitzin abans d'acabar el mes de novembre, permetent que el Cobert recuperi aviat la seva plena activitat.