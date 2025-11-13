Sant Fruitós acollirà «La memòria de l'aigua», un viatge teatral per cuidar el planeta

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages acollirà aquest diumenge 16 de novembre, a les 6 de la tarda, l'espectacle familiar La memòria de l'aigua, de la companyia Albert Vinyes. El muntatge, que forma part de la programació de la Xarxa d'Espectacles Familiars, vol fer reflexionar els més petits sobre la importància de l'aigua com a recurs vital.
Un espectacle per aprendre jugant
La memòria de l'aigua és una proposta escènica que combina teatre, titelles i música per explicar una història emotiva sobre el valor de l'aigua i el seu vincle amb la vida. L'obra narra el viatge de la Capdenúvol i el Setciències, dos amics molt diferents que emprenen una aventura plena de jocs, somnis i aprenentatges.
Durant el trajecte, la Capdenúvol somia amb un desert on coneix un vell savi, que la guia en un viatge emocional a través de l'aigua. Aquest recorregut interior li permet entendre millor el seu món i descobrir la importància de cuidar l'entorn natural.
Missatge ambiental i valors humans
L'espectacle transmet un missatge de consciència ambiental i social, apropant al públic infantil -i també a les seves famílies- la idea que l'aigua és essencial per a la vida i cal fer-ne un ús responsable. A través de la música, la sensibilitat visual i l'humor, La memòria de l'aigua busca connectar amb les emocions dels espectadors i promoure valors de respecte i sostenibilitat.
La companyia Albert Vinyes, coneguda per la seva trajectòria dins del teatre familiar i educatiu, proposa una experiència immersiva que combina art i aprenentatge.
Diumenge al Casal Cultural
La funció tindrà lloc diumenge 16 de novembre, a les 6 de la tarda, al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages, dins la programació estable de la Xarxa d'Espectacles Familiars del municipi.
Les entrades es poden adquirir a partir de 6 euros al web de Codetickets.