La Calòrica porta al Kursaal la comèdia existencial «La brama del cérvol», amb humor i reflexió

La companyia barcelonina La Calòrica tornarà aquest divendres al Kursaal de Manresa amb La brama del cérvol, una comèdia existencial i política que combina humor, crítica i emoció. L'obra, escrita per Joan Yago i dirigida per Israel Solà, es podrà veure a les 8 del vespre a la Sala Gran i forma part de la gira del seu últim muntatge, estrenat al Teatre Lliure el passat mes de maig.
El teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres, 14 de novembre, a les 8 del vespre, la representació de La brama del cérvol, la nova producció de la companyia La Calòrica. Es tracta d'una comèdia existencial i política, però també profundament humana, que explora la solitud, les relacions i el sentit de comunitat a través d'un conjunt de personatges que coincideixen en un escenari tan peculiar com simbòlic: un vell hotel de muntanya enmig del no-res.
A l'hotel, alguns dels protagonistes han arribat de molt lluny per presenciar la mítica brama del cérvol, una experiència natural descrita per totes les guies com a "única". Altres, en canvi, s'hi troben per motius ben diferents: celebrar els setanta anys d'una àvia, tancar un negoci immobiliari, o fins i tot intentar salvar un matrimoni a través d'una aventura a tres. Paral·lelament, un grup de creadors escènics reflexiona sobre el paper del teatre polític i la seva capacitat transformadora, mentre dues joves perdudes al bosc busquen una festa secreta que -segons la llegenda- se celebra en aquella vall des de fa mil anys.
Aquest mosaic de situacions i personatges serveix a Joan Yago per traçar una mirada irònica i lúcida sobre la condició humana contemporània, marcada per la necessitat d'escapar del soroll, la sensació de buit i la recerca de sentit. Com és habitual en els muntatges de La Calòrica, l'humor i la crítica conviuen amb moments de tendresa i reflexió, oferint una proposta que diverteix alhora que convida a pensar.
La brama del cérvol es va estrenar al Teatre Lliure el mes de maig i ha estat molt ben rebuda pel públic i la crítica per la seva capacitat d'entrellaçar comèdia, pensament i emoció. El repartiment està format per Oriol Casals, Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Mel Salvatierra i Júlia Truyol, tots habituals col·laboradors de la companyia, que tornen a demostrar una gran química escènica i versatilitat interpretativa.
Les entrades per a la funció al Kursaal tenen un preu general de 28 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys i titulars del Carnet Galliner (26 euros), i un preu reduït de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del teatre o a través del web del Kursaal.