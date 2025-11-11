El Kursaal anuncia els cinc grans muntatges del Toc de Teatre 2026, amb Sagarra, Casanovas i Vilarasau

El Teatre Kursaal de Manresa ha presentat la programació del Toc de Teatre per al primer semestre de 2026, que inclourà cinc grans produccions de destacats autors contemporanis i clàssics. Entre els títols destaquen La corona d'espines de Josep Maria de Sagarra, Göteborg de Jordi Casanovas i Els fills de Lucy Kirkwood. L'abonament sortirà a la venda el dissabte 29 de novembre i cada muntatge es representarà en dues funcions, dissabte i diumenge.
Cinc propostes de qualitat per a la nova temporada teatral
El Toc de Teatre del Kursaal ja té definides les cinc obres que configuraran l'abonament per als mesos de gener a juny de 2026, en una temporada que combina clàssics catalans, dramaturgia contemporània i comèdia d'autor. Les funcions tindran lloc a la Sala Gran del teatre, amb representacions dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
L'abonament es podrà adquirir a partir del dissabte 29 de novembre a les 10 del matí, tant a les taquilles del Kursaal com a través del web del teatre. A partir de les 11 del matí, també es podran comprar les entrades individuals dels cinc muntatges, així com dels altres espectacles de la programació d'hivern-primavera i dels abonaments del Toc Obert i del Toc de Sala Petita.
La corona d'espines, el clàssic de Sagarra que obrirà el cicle
La temporada s'obrirà amb un dels grans textos del teatre català: La corona d'espines de Josep Maria de Sagarra, en una producció del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) dirigida per Xavier Albertí. El muntatge arribarà a Manresa els dies 24 i 25 de gener, després de la seva estrena a la Sala Gran del TNC.
El repartiment reuneix grans noms de l'escena catalana: Àngels Gonyalons, Manel Barceló, Abel Folk, Oriol Genís, Laia Valls, Rosa Vila, Jordi Domènech i Jan D. Casablancas, entre d'altres. Ambientada a Solsona a finals del segle XVIII, l'obra narra les tensions i secrets que envolten un acord matrimonial entre una pubilla i un jove sense pares, barrejant temes com l'honor, el poder, l'amor impossible i la hipocresia social. Una tragèdia que, sota la mirada crítica de Sagarra, qüestiona els valors d'una societat marcada per les aparences.
Humor i sàtira amb Ai! La misèria ens farà feliços
El 14 i 15 de febrer serà el torn de la producció del Teatre Lliure Ai! La misèria ens farà feliços, escrita pel dramaturg uruguaià Gabriel Calderón. La direcció i el repartiment estan a càrrec de Pere Arquillué, Daniela Brown, Joan Carreras i Laura Conejero, que donen vida a una comèdia àcida i intel·ligent sobre la relació entre la tecnologia, l'art i la condició humana.
La peça, plena d'ironia i jocs de miralls, mostra uns actors atrapats en un món on ja no cal actuar perquè tot és representació. Amb un to sarcastic i lúdic, l'obra convida a reflexionar sobre els límits entre realitat i ficció, i sobre com la societat actual afronta -o evita- la seva pròpia misèria.
Göteborg: el retorn d'un passat no resolt
El 14 i 15 de març, el Kursaal acollirà Göteborg, una obra escrita per Jordi Casanovas, un dels dramaturgs més consolidats de l'escena actual. Interpretada per Maria Molins, Roger Coma, Berta Rabascall i Jan Mediavilla, la història narra el retrobament entre dues persones després de trenta-dos anys de silenci.
La Paula torna a veure el Sergi per reconstruir una nit que va canviar-ho tot, la d'un viatge a Göteborg que va acabar amb la seva separació. Entre records fragmentats i un vell diari, els protagonistes intenten desxifrar què va passar realment. El resultat és un thriller emocional sobre la memòria, el pas del temps i la necessitat d'entendre el passat per poder avançar.
Els fills, una reflexió sobre el futur del planeta
El 25 i 26 d'abril arribarà al Kursaal Els fills, de la dramaturga britànica Lucy Kirkwood, en una direcció de David Selvas i amb un repartiment d'alt nivell: Emma Vilarasau, Mercè Aránega i Jordi Boixaderas.
L'obra presenta Hazel i Robin, una parella de científics nuclears retirats que viuen aïllats després d'un accident a la central on treballaven. La seva rutina canvia quan apareix Rose, una antiga companya que els proposa un sacrifici per les noves generacions. A través d'una trama íntima i densa, Kirkwood planteja un debat sobre la responsabilitat moral i ecològica, el deute amb els fills i la necessitat d'actuar davant la crisi climàtica.
Els fills és un dels grans textos del teatre europeu contemporani, aplaudit per la crítica per la seva capacitat de combinar emoció, ètica i actualitat.
La paella dels dijous, una comèdia sobre l'amor madur
El cicle es tancarà els dies 30 i 31 de maig amb La paella dels dijous, una comèdia de Cristina Clemente protagonitzada per Lloll Bertran, Jordi Andújar i Núria Cuyàs.
La Mercè reuneix cada dijous els seus fills, el Guifré i la Lia, per dinar una paella. Però aquest dijous no serà com els altres: la paella de marisc anuncia una jornada especial. Amb humor, tendresa i ritme, l'obra parla de l'amor en la maduresa, les segones oportunitats i les relacions familiars. Una proposta fresca i optimista per acomiadar la temporada amb un somriure.