«L'enterrador», una reflexió sobre la memòria i la dignitat en temps de guerra, arriba al Kursaal

El teatre Kursaal de Manresa presenta aquest dijous, 13 de novembre, a les 7 de la tarda, L'enterrador, una obra de Gerard Vázquez i Pepe Zapata interpretada pel mateix Zapata. El muntatge, basat en històries reals, retrata la humanitat d'herois anònims que van lluitar per mantenir la dignitat enmig de la Guerra Civil i la postguerra.
Una història sobre la memòria i l'humanitat
La Sala Petita del Kursaal acollirà aquest dijous, 13 de novembre, l'obra L'enterrador, un muntatge escrit per Gerard Vázquez i Pepe Zapata i interpretat pel mateix Zapata. La peça parteix de les vivències d'homes com Leoncio Badía Navarro, l'enterrador de Paterna, que va arriscar la vida per donar sepultura digna a les víctimes dels afusellaments del franquisme.
L'obra combina teatre testimonial i ficció per donar veu a la memòria silenciada de la postguerra. En escena, un actor es prepara per representar un monòleg basat en la història del seu avi i dels seus amics, marcats per la repressió. Cada dia ha d'enterrar els afusellats que li porten al cementiri… o potser desenterrar-los simbòlicament per recuperar-ne la memòria.
Una proposta per pensar i emocionar
Amb un to íntim i colpidor, L'enterrador és una reflexió sobre la dignitat, la por i la resistència davant la barbàrie. El muntatge reivindica la importància de recordar i de donar veu a les víctimes anònimes de la història.
Les entrades tenen un preu de 18 euros (15 euros per a majors de 65 anys o amb carnet Galliner, i 6 euros per a menors de 30 anys) i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o al web del teatre.