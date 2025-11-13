El teatre Conservatori acollirà «El mestre i el mar», una obra sobre memòria i silenci

Aquest diumenge, 16 de novembre, a les 6 de la tarda, el teatre Conservatori acollirà El mestre i el mar, una obra escrita i dirigida per Eu Manzanares que reivindica la figura del mestre català Antoni Benaiges, assassinat per les tropes franquistes el juliol del 1936. La funció, que combina emoció, història i reflexió sobre la memòria col·lectiva, arriba a Manresa després del seu pas pel Teatre Eòlia de Barcelona.
Una història entre la memòria i l'oblit
La protagonista, Júlia, és una jove barcelonina que passa l'estiu a la casa dels avis, a Burgos, coincidint amb l'exhumació d'una fossa comuna de la Guerra Civil. Allà descobreix una antiga capsa metàl·lica que el seu avi, afectat per demència, amaga al jardí. El contingut de la capsa connecta amb els fets de la fossa i desperta en Júlia el desig d'investigar el passat familiar, topant amb silencis i records que s'esvaeixen.
El mestre i el mar parteix de la història real d'Antoni Benaiges, un mestre català afusellat el 1936, que havia promès als seus alumnes de Burgos portar-los a veure el mar. La peça reflexiona sobre la memòria silenciada de la Guerra Civil i la transmissió del record entre generacions.
Repartiment i entrades
L'obra, estrenada el 2023 al Teatre Eòlia, compta amb un ampli repartiment format per Carla Alegre, Yoel Marfil, Aleida Mañas, Sandra Pece, Albert Valentín, Anna Bernal, Maria Armengol i Lucía Monteoliva.
Les entrades tenen un preu general de 18 euros (15 euros per a majors de 65 anys, 10 euros amb el Carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys) i es poden adquirir al Kursaal, al web del teatre o a la taquilla del Conservatori una hora abans de la funció.