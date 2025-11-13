El teatre Conservatori acollirà el retorn d'Imagina't amb la màgia de «Bruixanteris»

La programació familiar d'Imagina't tornarà aquest dissabte, 15 de novembre, al teatre Conservatori de Manresa amb Bruixanteris, un muntatge de titelles de La Guilla Teatre recomanat a partir dels 3 anys. L'obra combina fantasia i emoció per parlar del pas del temps, la tecnologia i l'amor entre una bruixa i la nena que cria com a filla.
Una història de màgia, aprenentatge i amor
A Bruixanteris, una bruixa troba una nena abandonada dins un bressol i decideix criar-la. Li ensenya tot el que sap sobre màgia i els secrets que s'amaguen als llibres antics. Amb el temps, però, la nena es fa gran i s'interessa pel món virtual, que li sembla molt més atractiu que les arts màgiques de la seva mentora.
La distància i la falta d'entesa entre totes dues provocaran un encanteri inesperat, però l'amor i l'afecte que les uneix acabaran sent la clau per resoldre el conflicte. La proposta, plena d'encant i sensibilitat, combina titelles, teatre visual i una banda sonora que convida a somiar.
Les entrades tenen un preu únic de 10 euros -8 euros amb el Carnet d'Imagina't- i es poden comprar al Kursaal o al web del teatre.
La programació d'Imagina't continuarà el 29 de novembre amb Jo, Tarzan, de la companyia Festuc Teatre.