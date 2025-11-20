Memòria.cat publica un nou web sobre l'exili a l'URSS de Montserrat Planas i la seva filla

Memòria.cat ha fet públic un nou web dedicat a reconstruir la història de l'exili a l'URSS de Montserrat Planas Carbí, primera dona regidora de l'Ajuntament de Manresa, i de la seva filla Dolors Martínez Planas. El projecte, elaborat per Jaume Esquius Jofré, membre de l'Associació Memòria i Història de Manresa, aporta nova documentació, fotografies i testimonis que permeten aprofundir en un relat familiar i polític marcat per la guerra, la repressió i la supervivència.
L'espai digital recull de manera detallada el trajecte vital de Montserrat Planas, que l'any 1938 va entrar al consistori manresà, i el del seu marit, Pedro Martínez, tots dos vinculats a la vida política i sindical durant la II República i la Guerra Civil. Després de la derrota republicana, la parella va emprendre un camí d'exili que els va portar primer als camps de concentració: ella, a França; ell, al Nord d'Àfrica. Finalment, tots dos van ser deportats cap a l'URSS, on van refer la seva vida en plena II Guerra Mundial i on va néixer la seva filla Dolors.
Una biografia marcada per la guerra i l'exili
El primer apartat del web ofereix una reconstrucció minuciosa de la trajectòria de Montserrat Planas i Pedro Martínez. El recurs digital detalla el seu compromís polític, les seves activitats durant la República, el pas pels camps de concentració i el llarg periple per ciutats soviètiques durant l'enfrontament bèl·lic. Entre els documents destacats hi figura el bitllet del vaixell Karim, amb què Montserrat va viatjar des de Le Havre fins a Leningrad, així com una autobiografia inèdita de Pedro Martínez, aportació de gran valor històric.
El web contextualitza aquest recorregut dins el drama de l'exili republicà i el desarrelament de milers de persones que van haver d'abandonar el país. Les explicacions s'acompanyen d'imatges familiars i arxius que ajuden a entendre les condicions de vida, les dificultats i la capacitat de resistència d'aquesta família manresana.
La mirada de Dolors Martínez: infància a l'URSS i retorn a un país hostil
La segona part del web està dedicada a la vida de Dolors Martínez, que va passar la seva infància a Simferòpol (Crimea) durant l'època de Stalin. El relat recull les seves vivències personals, marcades per un context polític i social extremadament dur, i el xoc que va significar el retorn a l'Estat espanyol a finals dels anys cinquanta.
Tant ella com la seva mare van topar amb un entorn profundament hostil a la Manresa del franquisme, on van patir greus dificultats d'integració, estigmes i silencis imposats. Aquest testimoni permet entendre com l'exili no va acabar amb la tornada al país, sinó que va continuar condicionant la seva vida durant dècades.
El web incorpora també un vídeo amb una entrevista a Dolors Martínez, que aporta una visió directa i humana d'aquella etapa, així com un ampli recull documental que reforça la narrativa històrica.
Un recurs per preservar i difondre la memòria històrica
Amb aquest nou projecte, Memòria.cat continua ampliant el seu fons digital dedicat a recuperar històries locals vinculades a la Guerra Civil, la repressió franquista i l'exili republicà. L'objectiu és posar a l'abast del públic una informació rigorosa i accessible que contribueixi a preservar i difondre la memòria democràtica.