Comas-Arnal, Guillamon i Soldado, finalistes del XXVI Premi Joaquim Amat-Piniella 2026

La vint-i-sisena edició del Premi Joaquim Amat-Piniella ja té finalistes: Mercè i Joan, d'Eva Comas-Arnal; El rellotge verd, de Julià Guillamon, i Al bosc vermell, un cavall fuig, de Marta Soldado. Les obres es presentaran el 21 de gener i el guardó es lliurarà el 25 de febrer, coincidint amb la Festa de la Llum.
Tres obres finalistes que opten al guardó
La comissió del Premi Joaquim Amat-Piniella ha seleccionat tres obres per a la vint-i-sisena edició: Mercè i Joan, d'Eva Comas-Arnal; El rellotge verd, de Julià Guillamon, i Al bosc vermell, un cavall fuig, de Marta Soldado. Aquestes publicacions optaran al guardó convocat conjuntament per Òmnium Bages-Moianès i l'Ajuntament de Manresa, destinat a reconèixer una obra publicada que reflecteixi algun dels moviments socials contemporanis. El premi inclou l'escultura creada per Ramon Oms i una dotació de 2.000 euros.
La presentació de les obres finalistes tindrà lloc el 21 de gener de 2026, mentre que la cerimònia de lliurament serà el 25 de febrer de 2026, a les 19 h, a l'Auditori de la Plana de l'Om, en el marc de la Festa de la Llum.
Mercè i Joan, d'Eva Comas-Arnal (Proa)
La novel·la presenta la història de la Mercè i en Joan, alter egos de Mercè Rodoreda i Armand Obiols, en un escenari europeu convuls, amb la presència d'escriptors i intel·lectuals exiliats el 1939. L'obra explora una relació intensa i marcada per l'amor a la literatura, que porta els protagonistes a viure alguns dels episodis més durs del segle XX entre París, Bordeus i Llemotges.
El rellotge verd, de Julià Guillamon (Anagrama)
El llibre parteix d'un rellotge oblidat que porta el protagonista a revisitar els anys vuitanta, en un ambient creatiu i desacomplexat on emergien noves narratives, art conceptual i periodisme pop. Guillamon hi retrata el recorregut d'un jove del Poblenou en un context social canviant, entre la postmodernitat, la cultura urbana i l'efervescència prèvia als Jocs Olímpics.
Al bosc vermell, un cavall fuig, de Marta Soldado (Angle)
Ambientada a la zona d'exclusió de Txernòbil, la novel·la segueix la fugida d'un cavall de Przewalski ferit i el retrobament amb dues persones que treballen estudiant la fauna afectada per la radiació. L'obra explora les connexions profundes entre humans i animals, així com el viatge simbòlic del cavall a través d'Ucraïna, Bielorússia i Polònia.
Un jurat multidisciplinari
El jurat del Premi Amat-Piniella 2026 està format per Montserrat Caus, bibliotecària de la Biblioteca del Casino; Antònia Maria Gorgas, mestra; Jordi Estrada, escriptor; Toni Mata, periodista de Regió7; Genís Sinca, escriptor i periodista, i Teresa Torra, filòloga. Seran els encarregats de decidir quina obra s'emporta el guardó en aquesta edició.
Requisits per optar al Premi
Les obres presentades han de ser novel·les, llibres de memòries o dietaris escrits originalment en català, publicats entre l'1 de setembre de 2024 i el 31 d'agost de 2025, i han de centrar-se o reflectir moviments socials contemporanis.
Una comissió assessora formada per representants de l'Ajuntament de Manresa, Òmnium Bages-Moianès, la Biblioteca del Casino, el Gremi de Llibreters, l'Associació Memòria i Història i l'Associació Misteriosa Llum s'encarrega de seleccionar, entre juny i setembre, les obres que compleixen els requisits i d'escollir-ne les finalistes.