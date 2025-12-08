El llibre que trasllada la llegenda de Sant Jordi a l'Havana es presentarà dijous a Manresa

L'Espai Òmnium Cultural de Manresa serà l'escenari, aquest dijous 11 de desembre a les 7 de la tarda, de la presentació del llibre En Yordan, el Drac i la Jordina, una obra que reimagina la llegenda de Sant Jordi des d'una mirada caribenya. El projecte neix a la Universitat de l'Havana de la ma de la manresana Mariana Casas, que n'ha estat professora de català, i combina narrativa, educació i diàleg cultural entre Catalunya i Cuba.
Una llegenda catalana passada pel filtre cubà
El llibre parteix d'una pregunta suggeridora: com seria la llegenda de Sant Jordi si hagués nascut a l'Havana? A partir d'aquesta idea, sorgida en una diada de Sant Jordi a les aules de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de l'Havana, es construeix una història plena d'aventura i emoció. La narració explica l'arribada d'uns pirates i del seu drac a l'illa, un fet que altera la calma dels habitants i que obliga a intervenir un "güije", un ésser mític cubà anomenat Yordan, i la governadora Jordina.
Cultura, identitat i esperit solidari
La història està impregnada d'elements propis de la cultura cubana -la música, el menjar, la mitologia, els productes de la terra i el tarannà solidari del poble- que es fonen amb els valors i simbolismes de la tradició catalana de Sant Jordi. El resultat és un relat que posa en diàleg dues cultures i que reivindica el valor de la diversitat i l'entesa entre pobles.
Una eina educativa amb recursos digitals
Més enllà del format literari, En Yordan, el Drac i la Jordina ha estat concebut com un recurs pedagògic. El llibre disposa d'un web gratuït amb materials didàctics pensats per a diferents col·lectius, des d'alumnat adult de català fins a joves d'aules d'acollida. Aquest enfocament educatiu vol facilitar l'ensenyament de la llengua i la cultura catalanes, així com el coneixement de la cultura cubana en contextos formatius diversos.
Música per completar el projecte
El projecte també s'ha ampliat al terreny musical amb la creació d'una cançó inspirada en el llibre. La compositora Mercè de la Fuente, amb percussions de Daniel Farran, ha donat forma a una peça que combina ritmes cubans com el tumbao amb l'havanera, reforçant així la fusió cultural que defineix l'obra.
Publicació col·lectiva i micromecenatge
La publicació del llibre ha estat possible gràcies a una campanya de micromecenatge, tancada l'1 de novembre, que va recaptar 5.618 euros destinats a les il·lustracions, la maquetació, l'edició i la impressió. El volum es va acabar d'imprimir el 2 de desembre. El projecte ha estat coordinat i editat per la manresana Marina Casas, amb il·lustracions d'Alfredo Rodríguez i textos elaborats col·lectivament per un grup d'autors vinculats a la Universitat de l'Havana.
La presentació d'aquest dijous a Manresa servirà per donar a conèixer una obra que uneix educació, creativitat i interculturalitat, i que proposa una nova manera d'explicar una de les llegendes més arrelades del país.