Súria tanca el programa del 25-N amb presentacions de llibres i taller de defensa personal

El programa d'activitats del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones a Súria ha culminat amb la presentació de dos llibres centrats en testimonis reals d'agressions masclistes i amb la segona sessió d'un taller de defensa personal femení. Les autores Jenn Díaz i Olaya G. Maristany van coincidir a destacar la necessitat de suport social i institucional a les víctimes, així com la importància de visibilitzar totes les formes de violència masclista.
Presentacions que posen veu a les víctimes
Les activitats de la setmana han inclòs dues presentacions literàries que han servit per aprofundir en la mirada personal i emocional de les víctimes de violència masclista. S'hi van presentar Irina, mi mundo d'Olaya G. Maristany i Violència en tres actes de Jenn Díaz, dues obres que parteixen de vivències d'agressions i dels processos de reconstrucció física i emocional que les segueixen.
Tant Díaz com Maristany van coincidir que un dels principals reptes és trencar l'aïllament i superar la por, sentiments que sovint dificulten que les víctimes expliquin o denunciïn el que han patit. Les autores també van alertar que molts agressors de l'àmbit familiar o de parella mantenen una imatge pública de bona persona, fet que pot afegir encara més incomprensió i solitud a les víctimes.
Durant les intervencions, es va remarcar que la violència masclista és un problema estructural amb múltiples formes, que van des de les agressions físiques i psicològiques fins als assetjaments verbals, digitals o als carrers, així com les actituds misògines, estereotips i situacions d'inseguretat quotidiana.
La importància del suport i la denúncia
En la presentació del seu llibre, Jenn Díaz va subratllar que molts casos de violència masclista no arriben mai als canals oficials, ja que moltes dones no fan el pas de denunciar, sigui per por o per una interiorització profunda de la seva condició de víctima. Díaz va remarcar que "és fonamental que els homes participin" en la lluita contra aquesta xacra, assumint responsabilitats i implicant-se activament en la transformació social.
Per la seva banda, Olaya G. Maristany va denunciar la manca de suport que, de vegades, pateixen les víctimes per part del seu entorn social i institucional. També va destacar que el contacte entre víctimes pot esdevenir un recurs essencial per superar situacions traumàtiques i avançar en el procés de recuperació.
Les presentacions van tenir lloc respectivament al saló de sessions de la Casa de la Vila i a la Biblioteca Pública, i van ser moderades per Eric Grau, del Casal de Joves de Súria.
Taller de defensa personal i activitats del 25-N
Paral·lelament a les presentacions, el programa va incloure la segona sessió del taller de defensa personal femení, impartit pel Club Karate Bages, amb l'objectiu d'oferir eines d'autoprotecció i reforçar la confiança de les participants.
La Biblioteca Pública ha instal·lat també una mostra de llibres centrada en la violència masclista i la reivindicació dels drets de les dones, amb una selecció d'obres que aborden des de diferents perspectives aquesta problemàtica social.
El passat dimarts va tenir lloc l'acte central del Dia Internacional a la Casa de la Vila, amb la lectura del manifest a càrrec de l'Escola Municipal de Formació d'Adults i el Casal de la Dona, seguida d'una actuació d'alumnes de l'Escola Municipal de Música.
Un programa organitzat amb àmplia col·laboració
El conjunt d'activitats del 25-N a Súria ha estat organitzat per l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament, amb la col·laboració de diverses entitats i serveis del municipi i de la comarca: l'Escola Municipal de Formació d'Adults, l'Escola Municipal de Música, el Casal de Joves, la Biblioteca Pública, el Casal de la Dona, el SIAD del Bages, el Consell Comarcal del Bages, el Pacte d'Estat contra la violència de gènere, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.