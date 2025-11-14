Un veí de Súria de 63 anys mor en una col·lisió frontal a la C-55

Un veí de Súria de 63 anys ha mort aquest divendres al migdia en un accident a la C-55, a Riner, en un xoc frontal entre tres vehicles. Dues persones més han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Un xoc frontal amb tres vehicles implicats
Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït al punt quilomètric 70,1 de la C-55, quan passaven pocs minuts de 2/4 de 3 del migdia. Per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut un xoc frontal entre dos turismes i una furgoneta. El conductor d'un dels turismes, MCC, de 63 anys i veí de Súria, ha mort a conseqüència de l'impacte.
Altres dues persones han resultat ferides menys greus i han estat evacuades pel SEM a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Els Bombers ha hagut d'excarcerar dues de les persones implicades.
Tall de via i ampli desplegament d'emergències
En l'accident s'hi han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques. La C-55 ha quedat tallada i s'han fet desviaments fins a les 5 de la tarda, quan la circulació s'ha pogut restablir.
Servei d'atenció a les víctimes
Trànsit recorda que el SIAVT, el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, està operatiu cada dia de l'any per oferir suport, informació i orientació als familiars i afectats per sinistres viaris. El servei és gratuït i s'hi pot contactar al 900 100 268 o a través del seu web.