Una crida musical a la llibertat en el 50è aniversari de la mort de Franco

Aquest dissabte, 22 de novembre, a les 6 de la tarda, el Teatre Conservatori serà l'escenari d'un concert que conjuga memòria, compromís i lluita antifeixista. No passaran! Feixisme: ni ara ni mai reunirà el cor manresà inCORdis i la coral anglesa Commoners Choir en un acte que marca el 50è aniversari de la mort de Franco i que ja frega el ple absolut.
Un concert per reivindicar la llibertat
El recital, plantejat com un cant col·lectiu contra l'ascens del feixisme, comptarà amb la participació de dues formacions que tenen el compromís social com a columna vertebral del seu projecte musical. L'esdeveniment arriba en un moment de gran interès per part del públic, atesa la pràctica exhaurida d'entrades.
La coral anglesa Commoners Choir, fundada a Leeds el 2015, celebra el seu desè aniversari amb una trajectòria marcada per la música compromesa i per col·laboracions amb figures com Brian Eno, Crass i Peggy Seeger. El conjunt compon les seves pròpies cançons, que denuncien la cobdícia, la pobresa, la misogínia i el racisme, alhora que reivindiquen la comunitat, l'esperança i la bondat. Els seus potents arranjaments -amb harmonies a tres, quatre i cinc veus- han mobilitzat i emocionat públics d'arreu del Regne Unit.
InCORdis i la música com a transformació social
El cor inCORdis, creat a Manresa el 2013, entén el cant coral com una eina de lluita i transformació personal i social. El seu repertori se centra gairebé exclusivament en cançons vinculades a moviments revolucionaris i a causes que, des de múltiples perspectives, busquen construir un món més just i igualitari. La seva presència al concert reforça el caràcter reivindicatiu d'aquest acte, que vol ser més que una proposta musical: una declaració col·lectiva.
Entrades a punt d'esgotar-se
A hores d'ara, queden molt poques entrades disponibles. El preu és de 15 euros (12 euros amb Carnet Galliner i per a majors de 65 anys; 6 euros per a menors de 30 anys). Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i al web habitual de venda d'entrades.
El Conservatori viurà aquest dissabte una vetllada que vol ser memòria, denúncia i celebració de la llibertat. Un concert que reafirma que la cultura també és un espai de resistència.