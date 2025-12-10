Manresa prepara una gran fira per impulsar la literatura infantil i juvenil

Manresa celebrarà el 14 de març de 2026 la primera Fira del Llibre Infantil i Juvenil en Català, un certamen organitzat per l'Ajuntament, Plataforma per la Llengua i UManresa que ocuparà diferents espais interiors i exteriors del campus universitari. La iniciativa vol potenciar la lectura entre infants i joves i es presenta com un gran punt de trobada entre creadors, famílies, biblioteques, llibreries i entitats del sector.
Una iniciativa conjunta per impulsar la lectura
L'Ajuntament de Manresa, Plataforma per la Llengua i la Fundació Universitària del Bages - UManresa fa mesos que treballen en l'organització de la primera Fira del Llibre Infantil i Juvenil en Català de Manresa, que se celebrarà el dissabte 14 de març de 2026. El certamen omplirà d'activitat els espais del campus universitari, tant a l'interior de l'edifici FUB4 - Educació com als entorns exteriors.
El programa, actualment en fase de definició, té com a objectiu principal donar visibilitat a la producció literària destinada a infants i joves, fomentar l'hàbit lector entre aquest públic i generar un espai d'intercanvi entre tots els agents que hi tenen un paper rellevant: autors, lectors, mediadors de clubs de lectura, llibreters, bibliotecaris i famílies.
Activitats pensades per a tots els públics
La fira compta amb la implicació de diversos col·lectius de la ciutat. L'Escola d'Art de Manresa impulsarà un concurs entre l'alumnat per escollir el cartell promocional del certamen. Les biblioteques municipals -la del Casino i la de l'Ateneu de les Bases- participaran en la creació de racons de lectura específics per edats, mentre que el CAE dinamitzarà un espai de joc i tallers centrats en la literatura.
Paral·lelament, llibreries de la ciutat instal·laran parades amb una selecció acurada de títols per a infants i joves, reforçant el paper del comerç local en la promoció de la lectura.
Implicació del món educatiu i del sector professional
Els estudis d'Educació d'UManresa -tant el grau universitari com els cicles formatius- i la Comissió Josep Maria Aloy, vinculada al Centre de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil d'UManresa, també participen en l'organització d'activitats destinades a fomentar la lectura entre les generacions més joves.
A més, l'IBBYcat, el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, dinamitzarà una trobada de mediadors de clubs de lectura, reforçant la dimensió professional d'un certamen que vol esdevenir un espai de referència per al sector.