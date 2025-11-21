Sant Fruitós celebra la 3a Jornada Empresarial amb premis i una sessió sobre IA i energia

Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest dimecres la tercera Jornada Empresarial, un espai de trobada amb el teixit econòmic local que ha combinat formació sobre intel·ligència artificial aplicada a l'eficiència energètica, dinàmiques participatives i el lliurament dels Premis a la Trajectòria Empresarial. L'acte ha reconegut empreses amb 25 i 50 anys de dedicació, així com projectes innovadors i el Forn de Cabrianes, distingit recentment amb el Premi Nacional de Comerç.
Una jornada per reforçar el teixit empresarial del municipi
La tercera edició de la Jornada Empresarial de Sant Fruitós de Bages ha reunit aquest dimecres empreses, pimes, persones autònomes i emprenedores amb l'objectiu d'oferir-los eines per afrontar els reptes actuals i posar en valor la seva contribució al municipi. L'acte ha començat amb la benvinguda de l'alcalde, Joan Carles Batanés, i de la regidora de Promoció Econòmica, Carme Cruz, que han subratllat la importància del teixit productiu local i han agraït la implicació dels assistents.
La IA com a eina per optimitzar la gestió energètica
El programa ha continuat amb la conferència La IA aplicada a la gestió eficient dels recursos energètics, en què s'ha exposat com la intel·ligència artificial pot ajudar les empreses a monitorar consums, reduir costos, millorar processos i prendre decisions més precises. La ponència ha inclòs exemples aplicats a negocis de diverses dimensions i ha obert pas a una dinàmica pràctica on els participants han pogut identificar com incorporar eines d'IA en la seva activitat professional.
Humor i reconeixement a les empreses del poble
Després de les sessions tècniques, un improshow ha aportat un toc d'humor per reforçar els conceptes tractats durant la jornada. El moment més emotiu, però, ha arribat amb el lliurament dels Premis a la Trajectòria Empresarial. Enguany han estat distingides Euromodels i Decapats del Bages pels seus 25 anys d'activitat, i Serralleria Industrial Aragonès pels seus 50 anys de dedicació. Cindy Escape Box ha rebut el guardó especial a la innovació.
Forn de Cabrianes, premi especial de la jornada
El Premi Especial de la Jornada ha estat per al Forn de Cabrianes, que aquest 2025 també ha estat reconegut amb el Premi Nacional de Comerç de la Generalitat. Amb aquest reconeixement, el municipi ha volgut destacar la seva trajectòria, la qualitat del seu producte i la contribució al comerç local.