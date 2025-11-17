Sant Fruitós impulsa tallers de suport emocional per a cuidadors no professionals

Sant Fruitós de Bages organitza un programa de tres sessions gratuïtes adreçades a persones cuidadores no professionals de persones en situació de dependència. Els tallers, previstos per als dies 20 i 27 de novembre i 4 de desembre, volen reforçar el benestar físic i emocional dels participants i crear un espai de suport mutu.
Un espai per compartir experiències i cuidar-se
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, juntament amb el Consell Comarcal del Bages i el Departament de Drets Socials i Inclusió, impulsa un conjunt de sessions específicament pensades per a persones que cuiden familiars o persones properes en situació de dependència. L'objectiu principal és oferir un espai protegit i de confiança que permeti compartir vivències, verbalitzar dificultats i reforçar el benestar propi, sovint afectat per la intensitat de les tasques de cura.
Aquestes trobades busquen facilitar eines que ajudin a mantenir l'equilibri entre l'atenció als altres i la preservació de la salut física i emocional de qui cuida. Alhora, pretenen fomentar un entorn de reconeixement col·lectiu, on els participants puguin sentir-se escoltats i acompanyats per altres persones que viuen situacions similars.
Tres sessions per reforçar estratègies i competències
El programa està format per tres sessions de dues hores, que es realitzaran els dijous 20 i 27 de novembre i 4 de desembre, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia, a l'Esplai de la Gent Gran de Sant Fruitós de Bages. Les trobades tractaran aspectes clau de la gestió emocional, la millora del benestar quotidià i les estratègies per afrontar la càrrega física i psicològica que sovint comporta la cura.
La participació és gratuïta, però cal formalitzar la inscripció a les oficines municipals (c/ Padró, 72) o trucant al 93 878 97 01.
Un suport imprescindible per a un col·lectiu invisible
Les persones cuidadores no professionals desenvolupen un paper fonamental en l'atenció a la dependència, però sovint sense prou recursos ni espais per cuidar-se elles mateixes. Aquesta iniciativa vol trencar amb l'aïllament que pot generar aquesta tasca i oferir un espai de relació, aprenentatge i descans emocional.