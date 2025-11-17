El Moianès impulsa un taller d'autodefensa feminista per reforçar seguretat i empoderament

La Birbada, assemblea feminista del Moianès, organitza un taller gratuït i no mixt d'autodefensa feminista el proper dissabte 22 de novembre a l'Auditori Sant Josep, en el marc de la commemoració del 25N. L'activitat vol reforçar la seguretat, l'autoestima i l'empoderament de dones i identitats dissidents, i comptarà amb una tallerista especialitzada. Les inscripcions ja estan obertes.
Taller per combatre la violència masclista
En el context del 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, l'assemblea feminista del Moianès aposta per una resposta clara: l'autodefensa feminista. L'entitat defensa que, tot i els avenços socials i polítics dels darrers anys, el dia a dia de moltes dones i persones dissidents continua marcat per la inseguretat, l'assetjament i les discriminacions.
El taller, que serà no mixt, s'adreça a dones i identitats dissidents que vulguin adquirir eines per afrontar situacions de violència física o psicològica, i també reforçar la confiança personal i col·lectiva.
Una sessió formativa de dues hores
L'activitat tindrà lloc el dissabte 22 de novembre, de 10 del matí a 12 del migdia, a l'Auditori Sant Josep. Comptarà amb una tallerista especialitzada i amb material per practicar diferents tècniques d'autodefensa.
L'objectiu del curs és doble: proporcionar recursos físics per augmentar la percepció de seguretat i, alhora, treballar l'enfortiment psicològic de les participants. La Birbada destaca que la sessió vol ser un primer pas per seguir construint espais col·lectius d'entrenament i suport mutu al territori. De fet, arran del taller, s'impulsarà la creació d'un grup d'autodefensa estable al Moianès, obert a totes les participants que hi vulguin donar continuïtat.
Les inscripcions són gratuïtes i ja es poden formalitzar a través del formulari en línia facilitat per l'organització.
Una mirada internacional: la revolució de les dones a Rojava
El mateix 22 de novembre, just després del taller, tindrà lloc una xerrada oberta i mixta sobre la revolució de les dones a Rojava. Una membre del Comitè de Jineology de Barcelona explicarà el procés d'autoorganització i resistència que han liderat les dones al Kurdistan, un exemple que l'assemblea del Moianès considera inspirador per pensar altres formes de defensa, autonomia i transformació social.
Aquesta sessió vol obrir un espai de reflexió col·lectiva sobre com superar els marcs de desigualtat i subordinació que han marcat històricamente les dones i les identitats dissidents.
Organització i objectius
Amb aquesta proposta, la Birbada reforça la seva voluntat d'oferir eines pràctiques i espais segurs a les dones del Moianès, tot consolidant una xarxa feminista més forta i capacitada per plantar cara a les violències masclistes. L'assemblea subratlla que l'autodefensa és una estratègia d'empoderament col·lectiu i una manera de recuperar el control sobre els cossos, els límits i les pròpies vides.