El Projecte Lliures impulsa una nova campanya i dona suport al grup feminista jove del Moianès

El Grup d'Autodefensa Feminista Jove del Moianès és un dels projectes que rebran suport dins la nova campanya del Projecte Lliures, impulsada per Òmnium Cultural, Coop57 i ECAS. Sota el lema Forma part del canvi, la iniciativa busca recaptar fons per combatre la pobresa, l'exclusió i la desigualtat a Catalunya.
El Moianès, protagonista en la nova edició del Projecte Lliures
El Grup d'Autodefensa Feminista Jove del Moianès, impulsat per la Birbada, l'Assemblea Feminista del Moianès, serà un dels projectes beneficiats per la nova campanya del Projecte Lliures, que promou Òmnium Cultural, Coop57 i ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social). La iniciativa, sota el lema Forma part del canvi, busca mobilitzar la ciutadania per donar suport a projectes transformadors arreu del territori.
Aquest col·lectiu del Moianès neix de la necessitat d'impulsar un espai estable i de llarg recorregut per a la formació, la prevenció i el suport mutu entre joves davant les violències masclistes. L'objectiu és crear eines d'autodefensa feminista i d'empoderament col·lectiu, amb una mirada comunitària i arrelada al territori.
Una aliança consolidada contra la pobresa i l'exclusió
Des de fa nou anys, el Projecte Lliures treballa per combatre la pobresa, l'exclusió i la desigualtat amb un enfocament transformador. L'aliança entre Òmnium, Coop57 i ECAS ha permès finançar desenes d'iniciatives que fomenten la cohesió social, la creació de feina digna i la defensa dels drets bàsics.
Actualment, una de cada quatre persones a Catalunya es troba en risc de pobresa o exclusió, un context que fa més urgent el compromís col·lectiu. La nova campanya vol implicar la ciutadania en un moviment de suport directe a les entitats que treballen des del territori per revertir aquestes desigualtats.
"La pobresa no és inevitable"
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, va remarcar durant la presentació que "la pobresa no és inevitable; el que la fa inevitable és la indiferència". Segons Antich, el Projecte Lliures "demostra que, quan la societat s'organitza i actua, pot transformar realitats i generar oportunitats allà on més calen".
També va reivindicar el paper d'aquesta xarxa com a eina de país per avançar "cap a una societat més justa, solidària i democràtica" i va apel·lar a la ciutadania a "no restar d'esquenes al país que tenim".
Nous projectes per al 2025
Les aportacions recaptades es destinaran íntegrament a noves iniciatives de la convocatòria Lliures 2025, centrades en la inclusió social, l'aprenentatge de la llengua, la lluita contra la pobresa energètica i l'acció comunitària.
A més del Grup d'Autodefensa Feminista Jove del Moianès, també rebran suport projectes com Horta de Terram (Terres de l'Ebre), Estructures Populars de Sant Celoni (Vallès Oriental), Teixint Fils al Baix Maresme (Maresme), Estructures Populars de Capellades (Anoia), l'Escola Popular de la Ribera (País Valencià) i el Menjador Comunitari Parke Alcosa (Horta Sud).
Nou anys d'acció transformadora
Des del seu inici l'any 2016, el Projecte Lliures ha fet possible una cinquantena de projectes gràcies a les aportacions de milers de persones compromeses amb la justícia social. En l'edició anterior, va destacar el projecte Rocaus 3 de l'Ateneu Popular Rocaus de Sallent, que va poder adquirir i rehabilitar un espai comunitari per a usos socials, culturals i esportius.