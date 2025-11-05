La PAHC atura el desnonament d'una família del Bloc 8 de Manresa

La PAHC Bages ha aconseguit aturar el desnonament d'una família vulnerable que viu al Bloc 8 de Manresa, al carrer Bambylor, un edifici que la pròpia plataforma va recuperar fa quatre anys per donar resposta a l'emergència habitacional. L'ordre judicial, promoguda pel fons voltor Cerberus, ha quedat ajornada fins al 14 de gener de 2026, però la resta de veïns del bloc continuen immersos en processos de desallotjament.
Ajornat el primer dels tres desnonaments previstos al Bloc 8
El desnonament estava previst per aquest dimecres però la mobilització de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages i el suport de veïns i activistes han aconseguit aturar-lo. Desenes de persones s'han concentrat davant del Bloc 8 per evitar que s'executés l'ordre judicial. Després de converses, els serveis judicials han comunicat l'ajornament del llançament fins al 14 de gener de 2026.
La PAHC celebra la suspensió, però adverteix que el fons d'inversió Cerberus ha iniciat una "ofensiva per fer fora totes les famílies" que viuen a l'edifici. De moment, només tres dels habitatges tenen data de desallotjament, però tots els veïns tenen obert un procés judicial.
Cerberus, al darrere del procés de desallotjament
Segons la PAHC, el Bloc 8 va ser recuperat per la plataforma després d'anys d'abandonament per part de Cerberus, propietari també del Bloc 9. L'entitat denuncia que el fons voltor vol recuperar els immobles per especular-hi, "com ja ho fa amb els centenars de pisos buits que els fons voltor tenen a Manresa".
Després de quatre anys d'ocupació, el bloc acull famílies amb infants i persones en situació de vulnerabilitat que, segons la PAHC, "no tenien cap altra alternativa habitacional". El col·lectiu defensa que aquests pisos s'han convertit en un recurs social mentre l'administració no ofereix solucions estructurals a l'emergència d'habitatge.
Crida a l'Ajuntament: "Expropiar per garantir el dret a l'habitatge"
La plataforma exigeix a l'Ajuntament de Manresa que intervingui davant del que considera "una nova onada d'especulació" i que expropiï els blocs 8 i 9 per destinar-los a habitatge social. Segons la PAHC, la mesura permetria garantir la permanència de les famílies i ampliar el parc públic d'habitatge.
El col·lectiu recorda que a Manresa hi ha almenys 669 pisos buits en mans de grans tenidors i fons d'inversió, mentre que centenars de persones viuen sense una alternativa estable. "És una qüestió de voluntat política: cal posar els habitatges buits al servei de la gent, no de l'especulació", remarquen.
Un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge
El Bloc 8 s'ha convertit en un símbol del moviment per l'habitatge a la ciutat. Des que la PAHC el va ocupar, s'hi han fet tasques de manteniment col·lectiu, activitats comunitàries i accions de suport mutu entre veïns. L'edifici ha estat, per a moltes famílies, "l'únic refugi davant la crisi habitacional".
Després de l'ajornament d'aquest primer desnonament, la plataforma anuncia que continuarà mobilitzada per evitar qualsevol nou llançament i per reclamar solucions duradores. "Hem guanyat temps, però no la batalla", afirmen.
En resum, la PAHC Bages ha aconseguit ajornar el desnonament d'una família vulnerable del Bloc 8, però el conflicte continua obert. L'entitat alerta que Cerberus vol buidar els blocs per especular-hi i exigeix a l'Ajuntament mesures valentes per garantir el dret a l'habitatge i frenar la pressió dels fons voltor a Manresa.